Elena Sofia Ricci e la confessione choc: “Abusata da un amico di famiglia”

Questa sera torna su Rai1 la grande Elena Sofia Ricci, l’attrice toscana sarà nuovamente nei panni di Teresa Battaglia per Ninfa Dormiente, nuova tornata di episodi della saga tratta dal romanzo di Ilaria Tuti. Una nuova occasione dunque per Elena Sofia Ricci, che si conferma una delle attrici più utilizzate negli ultimi anni sul piccolo schermo, complice la sua bravura e un talento indiscutibile, nato anche dalle difficoltà che l’attrice ha incontrato nel corso della sua vita. Qualche anno fa Elena Sofia Ricci ha raccontato di aver subito un abuso all’età di 12 anni da una persona vicina alla sua famiglia:

In una intervista concessa a Libero, Elena Sofia Ricci ha confessato: “Non sono riuscita a confessare l’abuso a mia madre, mi vergognano e avevo paura. Invece no! Bisogna parlarne, avrei dovuto farlo a 12 anni – prosegue – questo silenzio mi è costato tantissimo e ho pagato pesantemente lo scotto, invece dobbiamo insegnare ai nostri figli a non avere paura” ha confessato l’attrice raccontando una verità che ha ovviamente condizionato per sempre la sua esistenza.

Elena Sofia Ricci e il messaggio contro la violenza sulle donne

Di quell’episodio rimasto in un cassetto aperto della sua vita, Elena Sofia Ricci ne ha voluto parlare solo dopo che la madre è venuta a mancare, si era promesso di non aprire bocca sulla violenza subita fino a quando la mamma sarebbe rimasta in vita. E in una intervista a Libero, forte della drammatica esperienza vissuta sulla propria pelle, Elena Sofia Ricci ha voluto mandare un messaggio all’universo femminile: “Nessun uomo ha il diritto di abusare del proprio potere per manipolare una bambina, una donna, un bambino o un ragazzo” le parole dell’attrice toscana che ha poi invitato le donne al coraggio e a denunciare gli uomini protagonisti di questi gesti choc e che hanno rovinato fin troppe vite.