Conoscete il marito di Eleonora Cecere? La concorrente del Grande Fratello 2024 ed ex volto di Non è la Rai è sposata con Luigi Galdiero, un importante regista con il quale ha avuto le sue due bambine. Eleonora ha sempre parlato della proposta di matrimonio fatta proprio da lei in un consultorio, luogo in cui si trovava in servizio per lavoro. In un bigliettino dell’ASL, consigliata dalle infermiere in turno con lei, ha deciso di scrivere testuali parole: “Vuoi sposarmi?” una frase diretta forse ma romantica, soprattutto per il modo in cui è stata spedita.

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo in crisi: si lasciano?/ Corre il gossip, lui preoccupato: lei fa chiarezza

Eleonora Cecere ha deciso infatti di preparare la busta contenente la proposta di matrimonio per il futuro marito, scrivendo su carta intestata: “‘Per il signor Luigi Galdiero, screening urgente presso ASL Roma 4’”. Una volta tornata a casa gliel’ha consegnata fingendo di essere molto preoccupata: “A me non l’hanno fatta aprire, devi farlo tu’. L’ha aperta ed è rimasto spiazzato” ha raccontato Eleonora Cecere, che ha poi aggiunto che quella proposta di matrimonio è avvenuta anche per superare un momento difficile dato che tutti e due avevano sofferto durante la pandemia.

Jessica Morlacchi e malattia, attacchi di panico "Preso calmanti per mesi"/ Confessione al Grande Fratello

Eleonora Cecere, il marito Luigi Galdiero è nache un autore: quando è nato e l’Accademia di Cinema

La vita privata di Eleonora Cecere è sempre stata sotto i riflettori, tranne negli ultimi anni in cui la sua strada ha preso una piega diversa da quella del mondo della televisione. Eppure, oggi che Eleonora Cecere è una delle concorrenti del Grande Fratello 2024, si ritorna a parlare di lei e delle ex Non è la Rai, che nel reality fungono un po’ da gossippare, sempre pronte a raccontare ad Alfonso Signorini cosa succede all’interno della casa, tra intrecci amorosi e pettegolezzi di vario genere. Luigi Galdiero, suo marito è un importante regista italiano e padre delle sue figlie, Karole e Marlene, nate rispettivamente nel 2013 e nel 2015.

Shaila Gatta: "Javier Martinez? Bravo e... duro"/ Confessione hot al Grande Fratello 2024

Nato nel 1960, Luigi Galdiero ha studiato presso l’accademia teatrale Agorà e all’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, per poi diventare autore e anche regista. Sui social posta alcune foto della sua vita quotidiana insieme alla moglie e alle figlie e tiene aggiornati i fan rispetto ai futuri spettacoli teatrali. Non solo, Luigi Galdiero, marito di Eleonora Cecere è anche un autore e ad oggi la aspetta fuori dalla casa del Grande Fratello insieme alle sue due figlie Marlene e Karole, ansioso di vederla trionfare insieme alle due colleghe Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi.