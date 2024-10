Eleonora Cecere è una delle concorrenti più amate di questa edizione del Grande Fratello 2024. Insieme a Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo è una delle “Non è la Rai“, che rappresentano un concorrente unico nel reality. Le tre “ex ragazze” sono diventate fondamentali nella casa del Grande Fratello, perchè Alfonso Signorini le ha trasformate nelle sue informatrici di gossip che spifferano ad ogni puntata quello che sta succedendo tra le coppie nella casa del Grande Fratello 2024. Loro, prontamente portano tutto il gossip che riescono a captare, e difficilmente si sbagliano!

Ma passiamo ora a conoscere meglio Eleonora Cecere. Come ha raccontato l’ex Non è la Rai nella casa del Grande Fratello 2024, ha due bellissime figlie, di nome Marlene e Karole. La prima è nata nel 2015 mentre l’altra è del 2013. Entrambe sono le figlie avute da Luigi Galdiero, regista e produttore teatrale che ha lavorato con tantissimi grandi del mondo dello spettacolo. Classe 1960, il marito di Eleonora Cecere ha prodotto tantissimi show importanti insieme a personaggi come Lorenza Guerrieri, Simona Borioni e Nadia Rinaldi.

Sin dall’inizio della sua permanenza al Grande Fratello 2024, Eleonora Cecere ha parlato di quanto le mancano le sue due figlie Karole e Marlene e confidandosi con le altre inquiline è scoppiata a piangere, ricordando i disegni che ogni volta le fanno per dimostrarle quanto le vogliono bene. Delle sue figlie non si sa molto, anche perchè come si può vedere dai social sono entrambe ancora piccole e una di loro, che porta i capelli ricci e chiari come la mamma, ha da poco festeggiato la sua prima comunione con tutta la famiglia e con le foto di Eleonora Cecere che ha postato tutto su Instagram per celebrare la giornata speciale.

Dopo averla piangere ricordando le sue bambine fuori dalla casa, molti fan si sono chiesti chi sono Marlene e Karole, figlie di Eleonora Cecere del Grande Fratello 2024. La gieffina però sembra essere molto gelosa della sua privacy, specialmente per quanto riguarda le piccole. Sul suo profilo Instagram, infatti, posta pochissime foto, se non in occasione del compleanno o delle festività più importanti dell’anno passate in famiglia. Di certo, alcuni fan hanno subito notato l’enorme somiglianza delle figlie con Eleonora Cecere quando ancora era a Non è la Rai, ed è proprio così: Marlene in particolare pare essere proprio la sua fotocopia!