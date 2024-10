Eleonora Giorgi commuove Silvia Toffanin a Verissimo: il racconto della malattia

Nuovo intervento a Verissimo di Eleonora Giorgi, la celebre attrice è intervenuta nel salotto di Silvia Toffanin per aggiornare il pubblico riguardo alla sua malattia, la battaglia con il tumore che sta fronteggiando con coraggio da un anno. Eleonora Giorgi ha svelato di essere sotto chemio, un momento particolarmente delicato che le sta provocando non pochi problemi: “Sto affrontando una chemio seria, ogni 14 giorni e poi sto molto male per 12 giorni, poi arrivano due giorni che sto top e poi la rifaccio e sto molto provata”.

Eleonora Giorgi a Verissimo ha confessato di aver rifiutato anche un’occasione professionale per via del suo malessere: “Ho dovuto anche rinunciare a una cosa molto carina di lavoro, però non me la sono sentita, aspettiamo, tra una chemio, faremo una tac da tremare le vene dei polsi perché ci dirà qualcosa” le parole dell’attrice che continua a fare i conti con un momento difficilissimo, come testimoniato dalle lacrime di Silvia Toffanin, che è scoppiata a piangere dopo aver ascoltato il dramma dell’attrice.

Verissimo, Eleonora Giorgi e la speranza del farmaco sperimentale

Per Eleonora Giorgi, intervenuta in collegamento a Verissimo con i figli, esiste una speranza legata a un farmaco sperimentale che l’attrice ha raccontato da Silvia Toffanin: “Sì, forse a gennaio, ma già pubblicato e con una storia, stiamo parlando del Professor Melisi a Verona, speriamo… stavo per dire una cosa tremenda, non la dico” le parole di Eleonora Giorgi che si è rimangiata quanto stava per dire a Verissimo, alludendo probabilmente a uno scenario drammatico riguardo al tumore che sta affrontando con grande coraggio. “Incontro sempre un sacco di persone qui al supermercato vicino casa e mi dicono delle cose stupende, mi danno coraggio” ha ammesso Eleonora Giorgi sempre nel talk show condotto su Canale Cinque.