Eletti FdI Rovigo, risultati preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Cittadin

RISULTATI PREFERENZE FDI ROVIGO AL PRIMO TURNO: POSSIBILI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI 2024

Dopo il clamoroso risultato di FdI nel Nord-Est già alle Europee, nel ballottaggio per le Elezioni Comunali Rovigo 2024 l’attesa per la lista di Giorgia Meloni a sostegno della candidata sindaco Valeria Cittadin è spasmodica: a prescindere dai risultati del secondo turno, gli eletti per FdI a Rovigo dovrebbero superare ogni più rosea aspettativa della vigilia. Con il 49,1% raggiunto al primo turno, sfiorando la vittoria per pochissimi voti, il Centrodestra di Cittadin ha potuto guadagnare un ottimo bottino in termini di preferenze con FdI prima lista di Rovigo: 20,13% per Fratelli d’Italia (4795 i voti di lista totali) davanti al 12,17% della civica per Cittadin, poi Lega al 10,23% e Forza Italia al 6,54%.

In attesa di conoscere esattamente chi saranno gli eletti dei 32 seggi complessivi nel nuovo Consiglio Comunale di Rovigo, ecco i candidati consiglieri più votati nelle preferenze del primo turno e in “odore” di elezione dopo i risultati definitivi del ballottaggio, tenuto sempre conto che le proporzioni si modificheranno a seconda se a vincere sarà Valeria Cittadin o il sindaco dimissionario uscente Edoardo Gaffeo: per FdI i possibili eletti potrebbero essere Mattia Moretto (570 preferenze), Sara Moretto (527), Matteo Zangirolami (295), Elena Pavan (265), Fabio Benetti (227), Nello Piscopo (181), Paola Bettarello (168) e Renato Campanile (150).

SEGGI ELETTI E PREFERENZE FDI ALLE ELEZIONI ROVIGO 2019

Facendo invece un rapido passo indietro e andando ai risultati delle Elezioni Comunali Rovigo di cinque anni fa – anche lì con un finale al cardiopalma anche al ballottaggio – lo scenario interno al Centrodestra vedeva la Lega fare la “voce grossa” e FdI ancora ai margini, esattamente come avveniva a livello nazionale.

La candidata sindaco del Centrodestra Monica Gambardella perse contro Gaffeo con lo scarto di circa 400 voti, portando in Consiglio Comunale “solo” 6 seggi eletti complessivi per la coalizione. Di questi, i nomi eletti in quota FdI a Rovigo fu di fatto solo Mattia Moretto, mister preferenze per Fratelli d’Italia anche nel primo turno delle Amministrative 2024: 4 eletti andarono alla Lega, 1 per la lista Gambardella Sindaco e nessuno per Forza Italia.

