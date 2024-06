Eletti Forza Italia Vercelli, risultati preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi nomi consiglieri con Scheda

RISULTATI PREFERENZE FORZA ITALIA VERCELLI AL PRIMO TURNO: POSSIBILI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI 2024

Elezioni Comunali 2024 Vercelli, i risultati al primo turno di Forza Italia sono stati ottimi, considerando che in vista degli eletti dopo questo ballottaggio, rispetto al passato il partito ha superato le aspettative, arrivando a sorpassare le preferenze degli elettori che precedentemente erano state per la Lega. Con una percentuale del 10,80% Forza Italia è in seconda posizione per numero di voti e seggi dopo FdI. Tuttavia non è ancora possibile stabilire chi saranno tra gli eletti quelli che entreranno in Consiglio. Tutto infatti dipenderà dal sindaco che sarà confermato in base ai voti. Il risultato, che rimane provvisorio quindi è rimasto questo dopo il primo spoglio del 10 giugno: Roberto Scheda con la coalizione di centrodestra al 37,8% e l’avversario sostenuto dal centrosinistra Gabriele Bagnasco al 25,6%.

Eletti Forza Italia Vibo valentia, risultati preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi ed eletti con Cosentino

Pertanto occorrerà attendere il conteggio derivato risultati definitivi del ballottaggio che si terrà il prossimo 23 e 24 giugno per sapere i nomi degli eletti con Forza Italia e chi effettivamente entrerà in Consiglio Comunale di Vercelli. Dalle proiezioni, che sono state fatte su base ipotetica, in caso di vittoria di Scheda a FdI andranno 10 seggi, 6 andrebbero invece a Forza Italia e 4 alla Lega: i consiglieri di Forza Italia a Vercelli sarebbero dunque Andrea Conte, Massimo Simion, Gianni Marino, Armando Apice, Elisa Cubito, Antonio Prencipe. In caso contrario, se vincesse Bagnasco, invece a Forza Italia spetterebbero a Vercelli due seggi eletti in rappresentanza dell’opposizione, ovvero Conte e Simion.

Eletti Forza Italia a Campobasso, risultati preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi e nomi consiglieri

SEGGI ELETTI E PREFERENZE FI ALLE ELEZIONI VERCELLI 2019

Sono attesi i risultati finali dell ballottaggio per conoscere quale sarà il nuovo sindaco e i consiglieri eletti di Forza Italia a Vercelli. Per uno sguardo al passato, sull’andamento dei partiti, alle Elezioni Comunali nel 2019, Forza Italia aveva raggiunto l’11,4% dei voti al primo turno e 5 seggi eletti.Un risultato che comunque è stato confermato anche alle attuali Amministrative, alle quali FI ha perso un punto percentuale ma comunque guadagnato consensi nel centrodestra rispetto alla Lega.

Dopo il ballottaggio comunque la vittoria era stata confermata per il sindaco sostenuto dalla stessa coalizione di destra FdI-Lega-FI Andrea Corsaro con il 54,8%., che era già stato sindaco della città dal 2004 al 2014 segnando così un ritorno al centrodestra. Mentre l’avversaria Maura Forte con la relativa lista civica e sostenuta anche dal PD e da Italia in Comune era rimasta dopo lo spoglio finale al 45,2%.

Eletti Forza Italia Potenza, risultati preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi nomi consiglieri con Fanelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA