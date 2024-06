ELETTI M5S PERUGIA DOPO BALLOTTAGGI 2024/ Nomi consiglieri con Ferdinandi, seggi preferenze Elezioni Comunali

Il Movimento 5 Stelle ottiene il massimo per la composizione del Consiglio comunale di Perugia dopo i ballottaggi delle Elezioni Comunali 2024, perché con la vittoria di Ferdinandi sono due i seggi ottenuti e altrettanti chiaramente i consiglieri eletti. Decisive sono state in primis le preferenze raccolte nel primo turno, poi chiaramente il successo nel secondo turno delle amministrative anche per i pentastellati.

ELETTI M5S BARI RISULTATI VOTI PREFERENZE ELEZIONI COMUNALI 2024/ Seggi consiglieri: Laforgia con Leccese

Quindi, M5s si presenterà in Consiglio comunale con Francesca Tizi e Antonio Donato, che sono i candidati consiglieri che hanno ottenuto per M5s il maggior numero di preferenze, rispettivamente 339 e 203 voti. Come per le altre città coinvolte nelle amministrative, anche per Perugia vale la solita raccomandazione ad attendere l’ufficialità, in quanto vi possono essere eventuali rinunce e quindi modifiche nella compagine che, nel caso del M5s, farà parte della squadra di maggioranza. (agg. di Silvana Palazzo)

ELETTI M5S FIRENZE, PREFERENZE ELEZIONI COMUNALI 2024/ Nomi consiglieri e seggi con Lorenzo Masi

RISULTATI PREFERENZE M5S PERUGIA AL PRIMO TURNO: POSSIBILI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI 2024

Nella complessiva debacle elettorale del M5s alle Elezioni Comunali 2024, nonché Europee, lo scenario di Perugia rappresenta un “minimo” di storia a parte considerando la possibilità che eletti grillini possano entrare in Consiglio Comunale a prescindere dell’esito del ballottaggio tra la dem Vittoria Ferdinandi e la candidata sindaco del Centrodestra, Margherita Scoccia. La lista M5s a Perugia nel primo turno delle Comunali 2024 non ha brillato ma è comunque riuscita a portarsi in dote il 4,13% delle preferenze, con 3314 voti di lista conquistati: in questo modo ha contribuito all 49,01% della candidata sindaco Ferdinandi, sfiorando così la vittoria al primo turno.

Eletti M5S Avellino, risultati preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Gengaro

In attesa dunque dei definitivi risultati al ballottaggio Elezioni Perugia 2024, ecco i potenziali eletti M5s che potrebbero entrare in Consiglio nei due scenari aperti sul tavolo: qualora infatti vincesse Ferdinandi il “campo largo” avrebbe in dote 20 seggi eletti, divisi con 9 al Pd, 4 Anima Perugia, 2 M5s e Pensa Perugia, 1 per Orchestra per la Vittoria, Alleanza Verdi Sinistra Italiana e Perugia per la Sanità Pubblica. In questo caso, i due nomi 5Stelle sarebbero Tizi (339 preferenze raccolte) e Donato (203 voti): se invece fosse il Centrodestra di Scoccia a vincere il ballottaggio, in Consiglio Comunale tra i 12 eletti dell’opposizione avrebbero solo Francesca Tizi come consigliere eletto tra le file del Movimento 5Stelle.

CANDIDATI CONSIGLIERI COMUNALI M5S ED ELETTI ALLE ELEZIONI PERUGIA 2024

Tra i rari recenti casi di “campo largo”, le Elezioni Comunali 2024 a Perugia vivono ore di attesa per conoscere i risultati su chi sarà il nuovo sindaco della città, tra i 5 che si sono candidati per essere eletti insieme ai consiglieri nelle varie liste. Il M5s ha deciso di sostenere la coalizione ampia di centro sinistra che ha presentato il candidato sindaco Vittoria Ferdinandi. Nome che tenterà di vincere contro il centro destra, dato per favorito nei sondaggi e che aveva vinto alle precedenti elezioni di rinnovo del consiglio. Un’alleanza con il Pd che è stata fatta anche in vista delle prossime regionali. Il M5S ha inoltre ufficializzato la lista con tutti i nomi dei possibili nuovi consiglieri eletti a Perugia, alcuni di loro provenienti da varie precedenti liste civiche.

Ecco chi sono: Francesca Tizi, Antonio Donato, Claudio Migliosi, Matteo Severini, Alessandro Naticchioni, Giuseppe Pennino, Stefano Giacchi, Alice Lupattelli, Daniela Sarnari, Daniele Regni, Federica Pittaro, Cataldo Cataldi, Francesca Cantoni, Mara Tamburri, Paolo Votta, Lorenzo Accardi, Arianna Ada Ekenwulo, Marco Tinarelli, Roberta Fratini, Abdul Hakim Alsharjaby Stefano Nuzzo, Sergio Battisti, Stefano Alunno Rufini, Patrizia Giorgelli, Lida Proietti, Francesco La Manna, Cristina Miscioscia, Michele Bachini, Claudio Maramigi, Sonia Angeli Stefania Rosignoli, Ciro Pietrolongo.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE M5S NELLE ELEZIONI COMUNALI PERUGIA 2019

Alle Elezioni Comunali del 2019 di Perugia, il Movimento 5 Stella aveva presentato la candidatura di Francesca Tizi come possibile nome per il nuovo sindaco. Le preferenze però avevano assegnato la vittoria al candidato di centro destra Andrea Romizi. Tuttavia il risultato ottenuto dal M5s era stato abbastanza soddisfacente, considerando che il partito non si era alleato con la coalizione di sinistra.

Ottenendo anche un seggio, e l’elezione a consigliere comunale di Francesca Tizi, che ha appena concluso il suo mandato e si è presentata quindi come capolista per le ultime elezioni 2024. Insieme a lei era stata aletta anche Maria Cristina Morbello.











© RIPRODUZIONE RISERVATA