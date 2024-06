Eletti Pd Vibo Valentia, risultati preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Romeo

RISULTATI PREFERENZE PD VIBO VALENTIA AL PRIMO TURNO: POSSIBILI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI 2024

Elezioni Comunali 2024, i risultati del primo turno per quanto riguarda i possibili eletti Pd a Vibo Valentia mostrano che in ogni caso il partito potrà ottenere una rappresentanza di consiglieri in Giunta. Anche perchè singolarmente può contare su una base di elettori abbastanza forte, visto che è primo partito tra i votati della lista con il 9,91%. Ovviamente però tutto dipenderà da chi uscirà vincitore dopo la giornata di ballottaggio del 23 e 24 giugno. Quando i voti finali decideranno al secondo turno chi sarà effettivamente eletto nuovo sindaco della città. La sfida è tra Roberto Cosentino, sostenuto dalla coalizione di centrodestra, che ha ottenuto il 38. 43% delle preferenze al primo turno, e Enzo Romeo con la lista di centrosinistra che invece parte da una percentuale di voti del 31,92%.

Quindi i casi possibili sono due, e cambieranno nettamente il numero dei consiglieri eletti con il Pd a Vibo Valentia. Se vincesse Cosentino infatti, al Partito Democratico spetterebbero solo due consiglieri in opposizione, e cioè: Antonio Iannello e Anna Coloca. Differente invece lo scenario in caso di vittoria di Romeo, perchè in quel caso al Pd spetterebbero 7 consiglieri a rappresentare la maggioranza in Comune: Antonio Iannello, Anna Coloca, Stefano Soriano, Laura Pugliese, Antonio Ravenna detto Nino, Francesco Colelli detto Ciccio, Maria Fiorillo. Molto dipenderà anche dalla preferenza che esprimeranno gli elettori che al primo turno avevano votato per il terzo candidato sindaco che ha preso più voti, Francesco Muzzopappa con le Liste Civiche che è arrivato al 28,5%.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE PD ALLE ELEZIONI VIBO VALENTIA 2019

Sono attesi i risultati ufficiali del ballottaggio per conoscere quali sono state effettivamente le preferenze e gli eletti con il Pd a Vibo Valentia. Alle precedenti Elezioni Comunali del 2019, il Partito Democratico, che sosteneva Luciano Stefano come sindaco, aveva raggiunto una percentuale di voti dell’8,45%, guadagnando anche 3 seggi. Tuttavia, dopo il ballottaggio la vittoria era stata assegnata dagli elettori al candidato sindaco che si era presentato con la coalizione di centrodestra Maria Limardo.

I consiglieri eletti con il Pd nel 2019 a Vibo Valentia quindi furono tre: Marco Miceli, Stefano Soriano e Azzurra Arena. In rappresentanza dell’opposizione alla Giunta Comunale di Vibo Valentia il maggior numero di seggi e consiglieri, tre più il candidato sindaco, andò, per la coalizione di centrosinistra, alla Lista Civica Vibo Unica.

