TUTTI I 20 ELETTI IN CONSIGLIO REGIONALE UMBRIA: DISTRIBUZIONE LISTE CON PROIETTI ELETTA PRESIDENTE

Se in Emilia Romagna il successo era dato come scontato, la vittoria del “campo largo” alle Elezioni Regionali Umbria 2024 è un successo che vale per la coalizione guidata da Elly Schlein: i 20 eletti in Consiglio Regionale con Stefania Proietti nuovo Presidente conferma la tradizione tutta al femminile degli ultimi Governatori umbri, con l’ultimo di genere maschile che risale addirittura da prima del 2000.

Successo importante del Centrosinistra ma sopratutto della lista Pd, che ottiene 9 dei 12 seggi in dote alla maggioranza: il 51,13% ottenuto dalle liste a sostegno di Proietti vince tutt’altro che al fotofinish (come annunciavano invece i primi exit poll alla chiusura dei seggi, ndr), con la sfidante Donatella Tesei che ottiene il 46,1% assieme al Centrodestra unito (ma sconfitto). Fratelli d’Italia non ripete l’exploit della Lega di 5 anni fa, chiudendo al primo posto nella coalizione ma finisce sotto quota 20% perdendo ulteriore terreno rispetto alle ultime Europee. In attesa della conferma sui nomi dei consiglieri eletti (che trovate qui sotto, ndr), ecco la distribuzione delle liste che occuperanno i 20 seggi in Consiglio Regionale Umbria per i prossimi 5 anni:

12 Seggi maggioranza più Proietti Presidente

– Pd (30,23% preferenze): 9

– M5s (4,71%): 1

– Umbria Domani Proietti Presidente (4,70%): 1

– AVS (4,28%): 1

9 Seggi opposizione con Tesei

– FdI (19,44%): 3

– Forza Italia (9,69%): 2

– Lega (7,7%): 1

– Tesei Presidente (4,99%): 1

ELETTI MAGGIORANZA CAMPO LARGO CON STEFANIA PROIETTI PRESIDENTE

Gran merito nella vittoria di Stefania Proietti come nuovo Presidente dell’Umbria va ovviamente al Pd, i grado di raccogliere ben 97mila preferenze sulle 182mila totali andate alla sindaca (dem) di Assisi. Il “campo largo” ha tenuto anche se nei progetti iniziali del M5s non v’era una così netta subalternità agli alleati-rivali del Partito Democratico: i risultati delle Elezioni Regionali verso il nuovo Consiglio Regionale conferma alcuni consiglieri uscenti ma soprattutto esalta le liste territoriali del Pd che si conferma primo partito sia nella coalizione che nel resto della Regione.

Per quanto riguarda i nomi dei nuovi eletti consiglieri con il “campo largo”, si evidenzia la più votata Simona Meloni (ironia del destino politico, ndr), con i primi dei non-eletti che sperano in una promozione dei primi 9 per poter subentrare in Consiglio non appena sarà approvata la giunta tra qualche settimana. Ecco dunque la squadra definitiva del Centrosinistra con Proietti Presidente, stanti i risultati ufficiali delle Regionali Umbria 2024 e in attesa della conferma da eventuali sostituzioni e/o rinunce:

– Pd 9 seggi: Simona Meloni, Tommaso Bori, Cristian Betti, Francesco De Rebotti, Sarah Bistocchi, Stefano Lisci, Francesco Filipponi, Letizia Michelini, Maria Grazia Proietti

– AVS 1 seggio: Fabrizio Ricci

– M5s 1 seggio: Luca Simonetti

– Umbria Proietti Presidente 1 seggio: Bianca Proietti

OPPOSIZIONE CON TESEI, I 7 SEGGI ELETTI DEL CENTRODESTRA IN UMBRIA

La sconfitta del Centrodestra in Umbria è nettamente più cocente della parallela avvenuta ieri in Emilia Romagna: i risultati della Governatrice Tesei, seppur sconfitta per meno di 20mila voti, è netta, con il giudizio dei cittadini che boccia il governo uscente della coalizione in questi 5 anni. In aggiunta, FdI come prima lista del Centrodestra si è confermata in perdita di consensi a livello locale, come già avvenuto in Liguria e in Emilia Romagna nelle ultime Elezioni Regionali.

Al “mix” complessivo va aggiunto il mancato effetto Bandecchi a Terni, con il sindaco e leader di Alternativa Popolare che avrebbe dovuto dare un boost in più alla Governatrice Tesei ma che alla prova dei fatti non è affatto avvenuto: la lista di Bandecchi finisce fuori dallo sbarramento, così come Noi Moderati, e non contribuisce ad aggiungere consensi alla coalizione che si è fermata al 46% con Donatella Tesei dopo 5 anni dalla vittoria inaspettata nella “roccaforte rossa” umbra. In attesa delle ultime verifiche sui nomi effettivi, ecco i potenziali consiglieri eletti all’opposizione con la Presidente sconfitta che rimarrà in Consiglio Regionale:

– FdI 3 seggi: Paola Agabiti, Eleonora Paci, Matteo Bartolomei

– Forza Italia 2 seggi: Paola Pernazza, Andrea Romizi

– Lega 1 seggio: Enrico Melasecche

– Tesei Presidente: Nilo Arcudi