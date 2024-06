Elezioni europee 2024/ Sconti sui biglietti aerei, treni e autostrade (oggi 5 giugno 2024)

In vista delle elezioni europee che si terranno da sabato 8 a domenica 9 giugno 2024 alcune aziende di trasporti aerei, ferroviari e portuali hanno stipulato delle convenzioni con il Ministero dei Trasporti per poter scontare applicare uno sconto sul prezzo dei biglietti.

Le tariffe agevolate permetteranno all’elettore di potersi spostare nella Regione in cui ha diritto di voto (includendo chi vive all’estero) e pagare una cifre minore rispetto a quella ordinaria.

SANITÀ & LISTE D'ATTESA/ "Servono più risorse, l'Ue ce le lasci usare: è più importante della Difesa"

Come muoversi ai seggi delle elezioni europee 2024 risparmiando

Le società che hanno stipulato delle convenzioni con il Ministero dell’Interno spaziano da quelle ferroviarie come Trenitalia, Trenord e Italo, a quelle aeree con Ita Airways e portuali per spostarsi con il traghetto.

Viaggio in treno

Chi viaggia in treno per i seggi elettorali europei può ottenere un risparmio che va dal 60% al 70% in base alle condizioni dettate dall’azienda di riferimento.

CAOS ASSEGNO UNICO/ Perché l'Ue boccia il sostegno alla natalità ma premia le rinnovabili?

Trenitalia : applica uno sconto del 60% sulle tariffe 39 e 39/AS e riduce il costo del 70% sulle tariffe nazionali come Intercity e Frecce.

: applica uno sconto del 60% sulle tariffe 39 e 39/AS e riduce il costo del 70% sulle tariffe nazionali come Intercity e Frecce. Italo : l’operatore privato italiano applica il 60% di sconto sui biglietti Flex, Economy, Extratempo e Bordo.

: l’operatore privato italiano applica il 60% di sconto sui biglietti Flex, Economy, Extratempo e Bordo. Trenord: la joint venture Trenitalia applica il 60% di sconto sul prezzo dei biglietti in seconda classe e a tariffa regionale.

L’utilizzo di queste riduzioni è ammesso soltanto se il viaggio di andata è effettuato a partire dal 30 maggio e quello di ritorno entro il 19 giugno del 2024. Per l’eventuale ballottaggio delle amministrative del 23 e 24 giugno il viaggio di andata sarà valido soltanto dal 14 giugno e quello di ritorno entro il 4 luglio.

USA vs CINA/ La guerra commerciale che si gioca tra dazi e terre rare

Spostamenti in traghetto

Gli elettori che si muovono in traghetto possono pagare il 60% in meno rispetto alla tariffa ordinaria e a patto che prenotino una di queste tratte:

Compagnia Italiana di Navigazione: Genova-Porto Torres;

Grimaldi Euromed: Napoli-Cagliari-Palermo e Civitavecchia-Arbatax-Cagliari;

Società Navigazione Siciliana: Sicilia e isole e Napoli-Isole Eolie-Milazzo;

NLG – Navigazione Libera del Golfo: Termoli-isole Tremiti.

Infine godranno di uno sconto anche gli elettori che si muovono in aereo con Ita Airways (è obbligatorio presentare la tessera elettorale o compilare una dichiarazione sostitutiva) e di una esenzione totale sui pedaggi autostradali gli italiani che arrivano in Italia dall’estero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA