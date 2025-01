Non siamo certo alle battute finali ma il cerchio inizia a chiudersi in maniera perentoria lasciando fuori anche pezzi pregiati o concorrenti quotati come finalisti: la 27esima puntata del Grande Fratello 2024 ci offre un televoto con ben 6 gieffini a rischio eliminazione e il parere del pubblico, non esule da capovolgimenti di fronte, è tutt’altro che scontato. Sulla graticola Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Eva Grimaldi, Bernardo Cherubini, Ilaria Galassi ed Helena Prestes. Ma chi tra questi andrà ad arricchire la lista eliminati Grande Fratello 2024?

Licia Nunez e Imma Battaglia, perchè si sono lasciate?/ Quel tradimento con Eva Grimaldi: "Ero scioccata"

Tra chi rischia al televoto spicca un nome in particolare; il pronostico non premia Eva Grimaldi che suo malgrado ha già vissuto in prima persona il brivido di essere tra gli eliminati Grande Fratello 2024. L’attrice è stata poi inclusa nel maxi-ripescaggio di qualche giorno fa e per lei le porte del reality si sono nuovamente riaperte; chiaramente, il fatto di essere già stata ‘scacciata’ dal pubblico è un dettaglio non da poco in ottica pronostico in vista del televoto di questa sera.

Zeudi Di Palma: “Con Javier c’è sintonia, ma vedo Helena soffrire”/ “Il distacco da lei c’è stato, però…”

Pronostico eliminati Grande Fratello 2024: Helena Prestes dorme su due cuscini, ‘notte insonne’ per Ilaria Galassi e…

Non solo Eva Grimaldi, essendo 6 i concorrenti al televoto non è certo l’attrice l’unica a correre il rischio di figurare tra gli eliminati del Grande Fratello 2024. La 27esima puntata del reality potrebbe essere l’ultima anche per altri due che, stando alle sensazioni in rete, non navigano proprio in acque tranquille in termini di sostegno da parte del pubblico. Spicca Ilaria Galassi, spesso al centro di diatribe piuttosto infuocate e non proprio nelle grazie dei fan del programma condotto da Alfonso Signorini.

Amanda Lecciso denuncia il bullismo contro Helena Prestes al Grande Fratello/ "La produzione mostri tutto!"

C’è poco da dubitare, salvo colpi di scena, in merito alla permanenza di Helena Prestes: dopo la ‘rivoluzione’ per riaverla in casa, il rischio di andare tra gli eliminati Grande Fratello 2024 è ridotto al minimo. Invece, a ‘tremare’ con Ilaria Galassi e Eva Grimaldi è Bernardo Cherubini. Quest’ultimo non si è certo nascosto nella sua esperienza a dispetto di un leggero pregiudizio iniziale da parte degli appassionati; in ogni caso, rispetto agli altri concorrenti al televoto, è forse quello più a rischio.