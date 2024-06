Elodie, gelo nel backstage del concerto di Gigi D’Alessio a Napoli/ Una battuta scatena la reazione…

Elodie protagonista del concerto di Gigi D’Alessio a Napoli

Come ogni anno, Gigi D’Alessio ha aperto la stagione dei concerti con una serie di live nella sua Napoli, precisamente nella suggestiva e meravigliosa Piazza del Plebiscito gremita in ogni posto. Sul palco, Gigi D’Alessio non è mai solo ma è accompagnato sia da una band che da amici e colleghi che duettano con lui sulle note di alcune delle sue canzoni più belle. Anche quest’anno sono stati tanti gli amici che hanno accettato l’invito di D’Alessio regalando al pubblico di Napoli delle serate davvero speciali come Alessandra Amoroso, Annalisa, LDA, Giuliano Sangiorgi, Arisa, Bresh ed Elodie. Quest’ultima, tuttavia, non è stata protagonista solo sul palco, ma anche nel backstage.

Secondo un’indiscrezione riportata dal settimanale Chi, infatti, pare che Elodie sia stata al centro di un siparietto con il maestro Vincenzo D’Agostino. Tra i due ci sarebbe stato uno scambio di battute che, inizialmente avrebbe fatto calare il gelo per poi strappare sorrisi tra i due,

Elodie e il siparietto con il maestro Vincenzo D’Agostino

Come si legge nella rubrica “Chicche di gossip” del settimanale Chi in edicola da mercoledì 19 giugno 2024, nel backstage del concerto di Gigi D’Alessio a Napoli, Elodie avrebbe incontrato il maestro Vincenzo D’Agostino che, prima del live, si sarebbe intrattenuto con la cantante che lo avrebbe gelato con una battuta.

“Nei camerini del concerto a Napoli di Gigi D’Alessio arriva Elodie che incrocia il maestro Vincenzo D’Agostino, autore di gran parte dei pezzi di Gigi. ‘Sai che stasera canti 20 anni della mia penna e della mia arte al servizio del grande Gigi?. Elodie risponde: ‘E chi sei Mogol?’. Momento di gelo poi grandi risate”, si legge su Chi.











