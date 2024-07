Emilio, chi è il fratello morto di Monica Leofreddi/ “Amico e artista, sarà per sempre nei miei ricordi”

Emilio Leofreddi era il fratello di Monica Leofreddi: le parole dopo la morte

La vita di Monica Leofreddi è sì costellata di successi ma anche di drammi personali. Uno di questi è la morte di suo fratello Emilio Leofreddi, che Monica ha ricordato con parole di grande affetto dopo la sua dipartita, sottolineando come per lei sia stato in vita molto più di un semplice parente. “Era mio fratello. È mio fratello. Era un artista. È un artista.” ha scritto la conduttrice televisiva nel suo toccante messaggio d’addio.

Ha quindi continuato, descrivendolo così: “Era un padre, un marito, un figlio, uno zio, un amico. Tutto ciò che è stato lo sarà per sempre nei ricordi, nelle sue opere libere, rivoluzionarie, visionarie, immortali. Quanto ti voglio bene brother”. E infatti Emilio Leofreddi è noto per essere stato un pittore, nonché un autore video molto apprezzato.

Chi era Emilio Leofreddi: artista impegnato nel sociale

Nato nel 1958, oltre a dedicarsi alla sua amata arte, il fratello di Monica Leofreddi si è impegnato assiduamente in tematiche sociali, a partire dagli anni Novanta, realizzando video installazioni e performance. Ha creato opere contro la caccia alle balene, ha lavorato contro la pena di morte, nel 1993, con l’istallazione “Contact”, patrocinata da Amnesty International e Nessuno tocchi Caino. Poi, nel 1999, fondò a Roma insieme a Ivan Barlafante, Claudio di Carlo e Andrea Orsini lo studio d’arte Ice Badile Studio.

Negli anni successivi conquisterà premi e riconoscimenti, concentrandosi anche su altri temi come quello del viaggio, con il quale ha voluto esplorare culture differenti. Le opere realizzate in questi anni furono poi esposte in Italia, ma anche in America, e nel 2007 alla Xa Biennale del Cairo dove ricevette il Premio della Critica. La sua morte è stata un vero e proprio colpo al cuore per Monica Leofreddi, che ha dunque voluto omaggiare suo fratello con parole di grande stima oltre che d’amore.

