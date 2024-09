La prima puntata del Grande Fratello 2024 è stata una grande festa; nessun momento teso, soprattutto nel racconto dei nuovi concorrenti che hanno varcato la soglia della porta rossa. Gli unici attimi più seriosi hanno riguardato l’annuncio di Alfonso Signorini a proposito della squalifica, ormai ufficiale, di Lino Giuliano dopo il commento omofobo sui social ai danni di Enzo Bambolina. Chiaramente la querelle sembra essere tutt’altro che giunta al capolinea, soprattutto sul web dove è aperto il dibattito e dove anche i protagonisti hanno in queste ore offerto la propria opinione.

Prima Lino Giuliano, ora Enzo Bambolina: dopo le parole di Alfonso Signorini durante la prima puntata del Grande Fratello 2024 entrambi hanno deciso di affidare ancora ai social un ulteriore commento sulla vicenda. L’ex volto di Temptation Island, tra le righe, è sembrato affranto per l’occasione sfumata e dispiaciuto per quella che sostanzialmente ha definito come una ‘ingenuità’ dettata dalle angherie che spesso possono riguardare il mondo dei social. Altrettanto chiare anche le parole di Enzo Bambolina che – come riporta Biccy – proprio di recente ha deciso di spendere ulteriori parole sul ‘caso’ e prendendo anche una sorta di distanza dalla squalifica di Lino Giuliano.

Enzo Bambolina ‘scagiona’ Lino Giuliano dopo la squalifica al Grande Fratello 2024?

“E’ stato spiacevole udire il conduttore del Grande Fratello che ha declinato l’entrata di Lino nella casa. Ho sempre ‘punzecchiato’ i personaggi noti e mi diletto nel farlo anche perchè questo fa parte del mio ‘personaggio. Un personaggio, ribadisco, pungente ed ironico al contempo”. Inizia così il post sui social di Enzo Bambolina, quasi rammaricato per la squalifica di Lino Giuliano al Grande Fratello 2024. Eppure, quando aveva appena ricevuto l’offesa omofoba sui social, si era detto fortemente ferito. “Non ho preparato trappola alcuna e non era mia intenzione farlo squalificare” – ha aggiunto l’influencer napoletano – “E ciò l’ho dichiarato dal primo momento in cui si è innescata questa sommossa di post tra me e Lino dopo il suo commento sgradevolissimo”.

Dunque, le parole di Enzo Bambolina sembrano tendere la mano a Lino Giuliano, quasi ad unirsi al dispiacere dell’ex volto di Temptation Island per l’occasione sfumata per via della squalifica al Grande Fratello 2024. Tale aspetto trova forse conferma nelle parole conclusive del post pubblicato sui social dall’influencer napoletano e riportate da Biccy. “Concludendo, voglio affermare che non ho niente contro questo ragazzo e che la vita gli possa riservare tanta fortuna e serenità”.