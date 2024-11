Enzo Paolo Turchi ospite a Verissimo: “Ricordo mio padre che picchiava mia madre”

Il noto coreografo e ballerino Enzo Paolo Turchi, fresco di avventura al Grande Fratello, ha fatto tappa in studio a Verissimo di Silvia Toffanin su Canale Cinque, il marito di Carmen Russo ha avvolto il nastro della sua esistenza.

“Ho vissuto una vita non semplice che rifarei tutta, quando ero bambino i primi anni era difficile, io devo chiedere scusa a mia madre e mio padre, capisco cosa voglia dire perdere un figlio, è una cosa che mi porto dentro, ti mancano. Mio padre lo ricordo quando picchiava mia madre, io mi mettevo sotto il tavolo, l’ho visto poche volte, è morto quando avevo circa 12 anni”. Ricordando il passato, Enzo Paolo Turchi ha confessato: “Mi sono sentito dire di tutto nella mia vita, le persone mi prendevano in giro, poi al San Carlo di Napoli ho scoperto che lì in un certo senso eravamo adottati, io avevo difficoltà a mangiare e quando facevo le pulizie a otto anni era per comprarmi un panino, mentre mia mamma spariva”.

Enzo Paolo Turchi e l’amore con Carmen Russo

Poi mi fecero il contratto da primo ballerino, ho preso mia madre e affittato una casa, le ho dato dei soldi per sopravvivere e quello che mi rimaneva era per le scarpine da danza, anche se mi sono trovato poi solo. Riguardo al matrimonio con Carmen Russo, Enzo Paolo Turchi ha speso parole speciali, ammettendo anche le sue paure:

“Temevo che si stufasse dei miei problemi, nella Casa del Grande Fratello è venuto fuori tutto, io ho detto il 20% di quella che è stata la mia vita, sono situazioni che mi porterò nella prossima vita. La paura era che Carmen potesse dire basta davanti ai problemi” le parole del ballerino e coreografo in quel di Verissimo. “Io ho sempre nascosto i miei problemi, sono cose abbastanza gravi che non conosce nessuno” Enzo Paolo Turchi ha confessato di non volersi aprire neanche con la moglie Carmen Russo su alcuni eventi della sua vita che lo hanno particolarmente segnato: “Me li tengo per me, a volte riesco a gestire la cosa e altre no”. Riguardo alla possibilità di non poter vedere crescere la figlia Maria, Enzo Paolo Turchi ha poi confessato: “Non c’è rimedio, l’amore salverà il mondo però”.

