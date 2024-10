Enzo Paolo Turchi ricorda la sua drammatica infanzia e parla dei fratelli Fulvia e Flavio al Grande Fratello 2024

Lacrime e racconti drammatici sono quelli che Enzo Paolo Turchi versa e fa in diretta al Grande Fratello 2024 nel corso della puntata del 7 ottobre. Il celebre coreografo ricorda la sua infanzia drammatica, fatta di gravi lutti e di genitori assenti, traumi che, insieme a lui, hanno vissuto anche i suoi fratelli Fulvia e Flavio.

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo in crisi? Lui: "L'ho vista fredda e stufa di me"/ "Tradimento? Spero di no"

“La notte non dormi perché pensi a tante cose. Io pensavo di aver dimenticato l’infanzia… – ha esordito Enzo Paolo, che ha poi raccontato – Penso a quando mia madre mi ha abbandonato perché sono morte due sorelle schiacciate da un carro armato… mia madre aveva perso la testa, mio padre è andato via, è sparito e non l’ho più visto. Io, in quel momento, non li ho condannati ma li ho giudicati male… Io devo ringraziare la danza e Carmen se sono andato avanti.”

Enzo Paolo Turchi lascia il Grande fratello 2024?/ In crisi nella Casa, Carmen Russo concorrente la cura…

L’appello di Enzo Paolo Turchi ai fratelli Fulvia e Flavio

È così che, tra le lacrime, Enzo Paolo Turchi ha voluto sottolineare che lo stesso dolore, e anche di più, lo hanno provato i suoi fratelli che hanno assistito alla morte delle due sorelle (lui è nato successivamente): “Fulvia e Flavio hanno avuto una vita come la mia ed erano presenti all’incidente. Noi per 70 anni non ne abbiamo mai parlato, appena esco voglio parlare con voi… Ora mi sono liberato e sto bene, perché ora la condivido con milioni di persone.” ha concluso in diretta.