Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino, amore al capolinea: l’indiscrezione

Sembra essere ormai giunta ai titoli di coda la storia d’amore tra Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino: la coppia, infatti, si sarebbe ormai detta addio dopo alcuni mesi in cui rumors ed indiscrezioni avevano parlato di una profonda crisi in corso tra i due. Ora a fare luce sulla questione è il settimanale DiPiù Tv, che di fatto conferma la rottura tra il cantante e colei che è stata sua fidanzata per quasi due anni (i primi gossip sul loro conto iniziarono a circolare verso gli ultimi mesi del 2022).

Secondo quanto riporta il settimanale, infatti, Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino “non sono riusciti a superare una crisi che li ha travolti già dalla scorsa primavera“, e sulla quale si è spesso vociferato. “Anche l’amore con Dalila è finito“, si legge in copertina in riferimento alla situazione sentimentale del cantante. Al momento i diretti interessati non sono ancora intervenuti sulla questione in forma pubblica.

Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino, i rumor degli ultimi mesi sulla crisi

Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino già negli scorsi mesi sono stati travolti dai gossip, legati ad una presunta crisi in corso che alla fine non è mai stata del tutto confermata. Gli indizi social e le indiscrezioni in rete, tuttavia, si sono infittite nel corso dell’ultimo periodo e hanno fatto scattare il campanello d’allarme nei fan della coppia.

Tra le indiscrezioni, pochi giorni fa, è spuntata anche quella dell’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha riportato alcune segnalazioni arrivate sul suo profilo, come la seguente: “Pare che Eros Ramazzotti e Dalila si siano lasciati. Lei vive fuori dall’Italia ma è venuta a Milano da un paio di giorni e non sono insieme. Lui è al mare, lei in città con i suoi amici. Mesi fa era uscita la notizia di una possibile crisi tra i due che hanno smentito, ma questa volta credo si siano lasciati davvero”.

