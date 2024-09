Tornano al centro dell’attenzione mediatica, sponda cronaca rosa, Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino. La coppia alcune settimane fa si era già trovata al centro del gossip per una presunta crisi, prontamente smentita dai diretti interessati. Ad oggi – come riporta Leggo – spuntano però nuovi retroscena e indiscrezioni a proposito di una possibile crisi all’orizzonte.

La storia d’amore tra Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino pare sia iniziata nel 2022; una liaison che si è sempre tenuta fuori dalle voci di gossip ma che negli ultimi mesi ha già attirato l’attenzione con annesse smentite. Come anticipato, rimbalzano insistenti le voci di una presunta crisi di coppia, chiaramente anche in questo caso prive di conferme ufficiali. A lanciare l’indiscrezione è stata – come riporta Leggo – Deianira Marzano; l’esperta di gossip avrebbe pubblicato sui social alcune segnalazioni di utenti a proposito della presunta crisi tra Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino.

Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino, dal web si rincorrono le voci di crisi: “Lasciati da più di un mese…”

“Pare che Eros Ramazzotti e Dalila si siano lasciati. Lei vive fuori dall’Italia ma è venuta a Milano da un paio di giorni e non sono insieme. Lui è al mare, lei in città con i suoi amici. Mesi fa era uscita la notizia di una possibile crisi tra i due che hanno smentito, ma questa volta credo si siano lasciati davvero”. Questa una delle segnalazioni arrivate a Deianira Marzano e che dunque alimenta il dubbio sulla possibilità che Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino si siano effettivamente lasciati.

Tra le segnalazioni arrivate a Deianira Marzano – come riporta Leggo – c’è anche chi piuttosto che di crisi parla in maniera chiara di come Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino si siano effettivamente lasciati. “E’ da più di un mese che si sono lasciati definitivamente, lui oggi era in Turchia e ha fatto una storia su Instagram”. Non resta che attendere eventuali conferme in merito da parte dei diretti interessati oppure, come già successo in precedenza, di poderose smentite.