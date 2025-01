Sono stati tanti gli ex fidanzati di Eleonora Giorgi nel corso della sua vita. Bellissima e molto corteggiata, l’attrice si è legata da giovanissima all’attore Alessandro Momo, che morì a soli diciassette anni: una vicenda per la quale tra l’altro la Giorgi fu indagata per incauto affidamento in quanto la moto Honda che Alessandro stava guidando le fu prestata proprio da lei. Cinque anni più tardi, dopo un periodo particolarmente complesso e difficile nel quale l’attrice aveva sviluppato anche una dipendenza da eroina, è arrivato il matrimonio con Angelo Rizzoli, editore e imprenditore: dal loro rapporto nacque Andrea, primo figlio di Eleonora Giorgi.

Più avanti ha avuto una relazione, un breve flirt, con Warren Beatty, attore statunitense. I due sono stati insieme nel 1982 ma la loro storia non è durata a lungo. Dopo la separazione con Angelo Rizzoli, Eleonora Giorgi si è legata dall’attore Massimo Ciavarro, che aveva conosciuto sul set di Sapore di mare 2. I due hanno avuto un figlio, Paolo, nel 1991 e si sono sposati nel 1993. Dopo il divorzio da Massimo Ciavarro, avvenuto tre anni dopo il matrimonio, Eleonora Giorgi è stata a lungo fidanzata con Andrea De Carlo: la loro storia è terminata nel 2007.

Ex fidanzati di Eleonora Giorgi. “Massimo Ciavarro? Non mi ha mai mollata…”

Eleonora Giorgi ha mantenuto un ottimo rapporto con i suoi ex fidanzati e in particolare con l’ex marito Massimo Ciavarro, papà di Paolo. “Mi è sempre stato accanto e non mi ha mai mollata” ha rivelato Eleonora Giorgi, spiegando che Massimo sa bene che il suo ruolo sarà quello di esserci sempre per loro figlio Paolo. “Mi chiama spesso e c’è, è presente. Se il destino mi porterà via il suo vero ruolo sarà quello di esserci per Paolo e dargli una mano. Lui è un uomo da emergenza, sono grata di questa cosa e spero di vederlo presto” ha raccontato a “Verissimo” la Giorgi, che ha trovato, nel triste periodo della malattia, un appoggio importante nella sua famiglia.