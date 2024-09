Chi sono gli ex fidanzati di Shaila Gatta: il flirt con Alessandro Zarino

La partecipazione di Shaila Gatta al Grande Fratello 2024 accende i riflettori sulla vita privata della ballerina e, in particolare, sulla sua vita amorosa. L’ex velina di Striscia La Notizia è spesso finita al centro del gossip per i suoi flirt e i fidanzati, storie che sono oggi solo un ricordo per Shaila Gatta, che ha fatto il suo ingresso nella Casa da single.

Single, probabilmente, Shaila lo sarà solo per poco al GF, visto che sta nascendo un interesse per Javier Martinez. Qualora scoccasse la scintilla, non sarebbe il primo fidanzato che arriva da Uomini e Donne per Shaila Gatta, che in passato ha infatti avuto un flirt con un celebre tronista: l’affascinante Alessandro Zarino. I due hanno iniziato a mostrarsi insieme per un progetto dedicato all’allenamento e alla forma fisica, ma è poi parso chiaro a tutti che la loro non fosse solo una collaborazione amichevole ma qualcosa di più.

Non solo Alessandro Zarino: gli altri ex fidanzati di Shaila Gatta

Una storia che è però durata poco quella tra Shaila Gatta e Alessandro Zarino, e che prima è stata preceduta da altre relazioni, più o meno durature. Nella vita della ballerina e conduttrice c’è stato il calciatore Leonardo Blanchard, ma anche i ballerini Alessandro Rizzo e Jonathan Gerlo. Relazioni delle quali Shaila potrebbe raccontare nel corso della sua permanenza al Grande Fratello 2024, visto che poco ha parlato della sua vita amorosa nel corso di precedenti interviste. L’unico aspetto di cui Shaila ha parlato in passato è negativo, e riguarda la relazione con un uomo di cui non ha svelato l’identità che sarebbe arrivato a farle “violenza fisica e morale”.