Sono passati più di trent’anni dalla sua morte, ma Domenico Modugno resta vivo più che mai nei cuori di chi lo ha amato. Se ne andava il 6 agosto del 94 nella sua casa di Lampedusa, stroncato da un infarto. Fu poi trasferito nella sua villa sull’Appia Antica per la camera ardente e il funerale fu celebrato nella basilica di San Sebastiano fuori le mura. Mr.Volare, considerato una delle grandi icone della musica italiana, trionfò ben quattro al Festival di Sanremo, che vinse per la prima volta nel 58 grazie a Nel blu dipinto di blu.

Nel corso della sua lunga carriera ha inciso oltre duecento canzoni, interpretato trentotto film per il cinema e sette per la televisione. Il suo soprannome, a cui abbiamo fatto riferimento poc’anzi, è dovuto alla canzone più rappresentativa, Nel blu dipinto di blu, con cui conquistò l’Italia ma anche l’attenzione dei media internazionali. Tra gli altri grandi successi come non menzionare Tu sì ‘na cosa grande per me, Meraviglioso, Vecchio frack e Questa è la mia vita.

Domenico Modugno, vita privata mai noiosa: il ricordo della compagna storica Franca Gandolfi

Per quanto concerne la vita privata, possiamo dire che fu senza dubbio alquanto movimentata. Caratterizzata dalla storia d’amore con Franca Gandolfi, la donna con la quale mise al mondo tre figli: Marco nel 1958, e i gemelli Massimo e Marcello nati nel 1966. In un’intervista rilasciata da Franca Gandolfi, emerge chiaramente come il cantante fosse una figura intraprendente e passionale non solo nella vita di coppia, ma anche come padre.

“In famiglia Domenico era come l’avete visto nella fiction Volare: un vulcano. Era un uomo travolgente, sempre allegro, ironico. E poi era molto simpatico. Nei quarantatré anni trascorsi insieme abbiamo superato tante difficoltà ma non mi sono mai annoiata un giorno”, ha raccontato la compagna di Modugno.

