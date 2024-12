Forse non tutti sanno che Loredana Lecciso, prima di sposare Al Bano, fu legata ad un uomo di nome Fabio Cazzato. Con l’editore la showgirl ebbe una storia d’amore di tre anni, impreziosita dalla nascita della figlia Brigitta. Ma chi è e cosa sappiamo sul primo marito di Loredana Lecciso? Estremamente riservato, non si hanno molte informazioni sulla sua vita privata. Per quanto concerne il discorso professionale, ha fondato Canale 8, emittente televisiva pugliese, per la quale ha ricoperto il ruolo di editore.

Nel corso della sua esperienza alla guida dell’emittente pugliese, pare abbia lanciato diversi volti noti del mondo dello spettacolo, tra cui la stessa Loredana Lecciso. Non è del tutto chiaro perché sia finita la loro relazione, fatto sta che hanno vissuto tre anni molto intensi e che insieme sono diventati genitori per la prima volta di Brigitta.

Archiviata l’esperienza con l’ex marito Fabio Cazzato, ormai da quasi trent’anni Loredana Lecciso fa coppia fissa con Al Bano. Una storia d’amore che non ha bisogno di presentazioni, tantomeno di essere messa nero su bianco. D’altronde c’è un anello che simboleggia appieno il loro amore, come riferisce Loredana in una intervista a Oggi. “Matrimonio con Al Bano? Ho un anello che è ovviamente un pegno d’amore da una vita. Quando io partivo per lavoro i bimbi, allora piccoli, Jas e Bido mi dicevano ‘ti nascondiamo l’anello se non torni subito a casa’”, il ricordo della Lecciso.

“Per Al Bano ho fatto vari passi indietro, ma non me ne sono mai pentita perché ho tre meravigliosi figli e sono una donna risolta e in equilibrio con me stessa”, ha raccontato ancora la celebre showgirl. Nessun pentimento, dunque, ma la consapevolezza di aver preso le decisioni che in quel momento le suggeriva il cuore.