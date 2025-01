Quella odierna è stata una diretta di Che tempo che fa per certi versi movimentata con il conduttore Fabio Fazio che ha rischiato un rovinoso incidente nel momento in cui stava per salutare Claudio Baglioni dopo la sua classica esibizione nello studio: a salvarlo ci ha provvidenzialmente pensato uno dei tecnici del programma che è intervenuto al volo lanciandosi davanti alle telecamere una volta intuito il pericolo che stava correndo Fabio Fazio; ma la brevissima clip non è ovviamente passata inosservata ai commentatore della rete che l’hanno ricondivisa ironizzando sull’accaduto e paragonandolo – in alcuni casi – al rovinoso incidente simile (ma che non si è tradotto in un salvataggio) capitato qualche tempo fa al cantante Gigione.

Quanto accaduto a Fabio Fazio – insomma – poteva essere un vero e proprio gravissimo incidente, ma fortunatamente l’intervento del tecnico ha evitato che la trasmissione si interrompesse ben prima di quanto effettivamente programmato: tutto è successo nell’arco di pochissimi secondi dopo l’esibizione di Claudio Baglioni che si era preso la scena in studio facendo sparire il classico ‘acquario‘ usato dal conduttore come bancone per intervistare i suoi ospiti.

Dando le spalle al centro dello studio, poco prima di salutare il suo ospite Fabio Fazio ha messo un piede nella botola che si stava aprendo proprio in quel momento, inciampando e salvandosi sia grazie all’intervento del più volte citato tecnico, sia ad un piccolo sprint in avanti e dopo aver ironizzato sul fatto che “mi sono salvato per miracolo” ha anche – qualche minuto dopo – ricollegato (anche qui ironicamente, ma forse non troppo) l’accaduto al fatto che “in molti me la tirano“.

