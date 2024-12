Eva Grimaldi – prossima ad entrare nella casa del Grande Fratello 2024 – è certamente tra le personalità più note e seguite del panorama televisivo. Complici le sue gesta da attrice, soprattutto sul piccolo schermo, ma anche alcune curiosità che riguardano prettamente la sua vita privata. Ora condivide l’amore con l’attivista Imma Battaglia; una liaison che dura da quasi vent’anni, ma chi è l’ex marito di Eva Grimaldi, Fabrizio Ambroso?

Il matrimonio tra Eva Grimaldi e l’ex marito Fabrizio Ambroso risale a diversi anni fa, precisamente nel 2006. Una liaison che l’attrice non ricorda piacevolmente per via di una rottura piuttosto brusca e dolorosa. …Lo scorso marzo mi ha detto: ‘Credevo di aver sposato Eva Grimaldi e invece mi sono ritrovato sposato con una casalinga’. Cosa fai se un marito ti dice una cosa così? Mi è caduto il mondo addosso”. Parlava così Eva Grimaldi – come riporta Fanpage – in un’intervista del passato prima di concretizzare la separazione dall’ex marito Fabrizio Ambroso ma ad amore già finito.

Eva Grimaldi e l’ex marito Fabrizio Ambroso, l’attrice: “Non mi sento colpevole…”

Ma chi è Fabrizio Ambroso, ex marito di Eva Grimaldi? Sul suo conto non si hanno particolari informazioni data la lontananza dal mondo dello spettacolo. Classe 1968 e originario di Verona, dovrebbe essere impegnato dal punto di vista professionale in ambito imprenditoriale. Tornando alla liaison con l’attrice e sui motivi della rottura, sempre Eva Grimaldi in passato ha raccontato: “Non faccio l’errore di addossarmi colpe perché questa volta proprio non ne ho; sarei colpevole perchè ho fato la moglie con la ‘M’ maiuscola? La risposta che mi do è che il suo non era vero amore, voleva l’attrice e non la donna…”