Fabrizio Moro dice basta a Sanremo? “Ogni anno viene fatto il mio nome, ma io…”

Non sarà al Festival di Sanremo 2025 ma non si dispera, anzi. Fabrizio Moro, celebre cantautore che alla kermesse partecipò in grande stile con Ermal Meta nel 2018 con Non mi avete fatto niente, volta pagina e pone altrove le sue attenzioni. Il cantautore sta vivendo una particolare fase artistica e come raccontato in una bella intervista rilasciata a La Stampa, non sembra intenzionato a mettersi più in coda per il Festival di Sanremo.

“Si fa il mio nome ogni anno ma io non mi presento mai”, chiarisce subito il cantautore. “Questo è un momento della mia vita nel quale non voglio avere troppa pressione sulle spalle, non riesco a sopportarla”, ha ammesso Fabrizio Moro. Testa dunque ai concerti e al rapporto col suo pubblico, perché con le dinamiche sanremesi per il momento non sembra volere più avere a che fare.

Così, nel corso dell’intervista, non sono mancate alcune stoccate velata alle ultime edizioni del Festival, con un ‘miscuglio’ di concorrenti che a Fabrizio Moro proprio non è andato giù. “Non mi va di fare sala d’attesa assieme ad una una pletora di ragazzini che hanno pubblicato un singolo o poco più”, ha detto il cantante.

L’idea è di concentrarsi sulla musica fuori dall’Ariston, lontana possibilmente dal sistema dello streaming che Fabrizio sembra voler combattere, almeno concettualmente, in prima persona. “Oggi viviamo in un sistema malato, non c’è più gavetta. Ogni anno c’è il disco più streammato della storia della musica ma è una bufala. Non è vero. Tra acquistare e streammare è tutta un’altra cosa”, il giusto e comprensibile affondo del cantautore.

