Fausto Leali sarà uno dei protagonisti della trasmissione Io Canto Senior, programma che andrà in onda Venerdi 10 Gennaio 2025. Parliamo di un cantautore molto importante che ha fatto la storia della musica italiana. Anch’egli parteciperà alla trasmissione, andiamo a vedere chi è il cantante.

Fausto Leali nasce a Nuvolento, un comune in provincia di Brescia, nel giorno 29 Ottobre 1944. Fin da piccolo l’uomo coltiva la passione per la musica e pubblica il primo 45 giri a soli 17 anni. Ad inizio carriera lavora inoltre con il brano Novelty e ottiene un grande successo a 23 anni con il brano A Chi E’. L’anno dopo si presenta al Festival di Sanremo dove si fa notare con la canzone Deborah.

Lola Ponce, chi è il marito Aaron Diaz / "Era tutto incredibile", uno strano matrimonio e un legame speciale

La fama di Fausto Leali aumenta anni dopo anni e l’uomo si fa notare con brani come Run…Fausto, Run… , poi Amore Dolce, Amore Amaro e Io Camminerò. Oltre a questo si fa notare anche come conduttore e il cantante debutta in tv nel programma Stasera Fausto Leali. Tanti successi negli anni e la vittoria al Festival di Sanremo nel 1989 con il brano Ti Lascerò (in coppia con Anna Oxa), lo consacra definitivamente.

Concorrenti Io Canto Senior 2025, chi sono?/ Anna Paola Andreini, Alessandro Rea, Angelo Aliano e…

Fausto Leali si divide tra lavoro e vita privata: la replica ai rumors sul parkinson

Dopo le grandi canzoni e il rapporto straordinario con la musica Fausto Leali punta anche al mondo della televisione, nel 2005 partecipa a Music Farm, nel 2008 è nel varietà Volami nel Cuore. Partecipa a diversi show ed entra nel mondo dei Reality, lo ammiriamo a Ballando con le Stelle e al Grande Fratello Vip e negli ultimi anni si è cimentato come attore. Per quel che riguarda la vita privata Fausto Leali ha avuto più relazioni.

Si è sposato nel 1968 con la cantante Milena Cantù e i due hanno avuto due figli, Samantha e Deborah. I due si separano nel 1983 e negli anni ’90 inizia a frequentare la corista Germana Schena, i due si uniscono in matrimonio nel 2014. Recentemente l’uomo ha smentito il rumors sul parkinson svelando: “Non ho il parkinson, ma ho avuto alcuni problemi di salute. Nel 2017 ho affrontato un’operazione per un’ernia e recentemente ho avuto un intervento alla cataratta”.

Giorgia Guglielman, chi è la nuova fidanzata di Claudio Amendola/ 15 anni in meno di lui: il gossip

Parlando del matrimonio con Germana Schena Fausto Leali ha parlato della sua storia e ha svelato: “Io ho tolto a lei perchè Germana poteva avere una grande carriera essendo molto giovane. Lei però aveva un grande amore per me, voleva sposarmi e non solo convivere. Le ho chiesto di sposarmi – al microfono – durante uno spettacolo”, ha spiegato l’uomo.