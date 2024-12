L’amore tra Iva Zanicchi e Fausto Pinna è durato quasi quarant’anni. La cantante ha conosciuto l’uomo, produttore discografico, nel 1986: lo stesso anno tra i due è scoppiato l’amore che li porterà a condividere tutto il resto della vita insieme. Fausto Pinna è venuto a mancare proprio nell’anno che sta per concludersi, il 2024: da tre anni l’uomo soffriva di un cancro ai polmoni che ha combattuto con coraggio ma che, la notte tra il 7 e l’8 agosto, lo ha strappato alla vita. Iva Zanicchi e Pinna non si sono mai sposati ma l’amore tra i due è stato fortissimo, tanto che l’artista parlando di lui lo definiva come “marito”. Dopo la morte del compagno, Iva Zanicchi ha potuto fare affidamento sulla fede, che l’ha aiutata ad andare avanti nonostante il grave lutto subito.

Fausto Pinna, infatti, era il grande amore della sua vita e per questo ancora oggi Iva lo sente con sé, come se non se ne fosse mai andato. Fausto si è ammalato tre anni prima di morire: a lungo, nel corso della sua vita ha fumato addirittura 90 sigarette al giorno. Un numero davvero immenso che lo ha strappato via alla vita molto più tardi. “Aveva smesso dodici anni fa ma ormai era tardi” ha spiegato la cantante a Verissimo. I polmoni erano infatti pieni di catrame e così è partita la patologia che in tre anni ha strappato dalla vita Fausto Pina, morto all’età di 74 anni.

Fausto Pinna, chi era il compagno di Iva Zanicchi: “L’ultima notte…”

“È una perdita dolorosissima perché mi sento davvero sola; anche se ho tante persone attorno, quando vado a letto la sera mi viene la malinconia, un vuoto difficile da colmare…” ha raccontato Iva Zanicchi a Verissimo, parlando la morte del compagno, Fausto Pinna. Un addio doloroso quello al produttore musicale, che dal 1986 era al fianco della cantante, che prima di dargli l’ultimo saluto gli ha detto per l’ultima volta quanto gli volesse bene.