Federica Pellegrini a Ballando con le stelle 2024 stroncata da Selvaggia Lucarellie Guillermo Mariotto

Esordio da dimenticare per Federica Pellegrini a Ballando con le stelle 2024, la ‘Divina’ campionessa di nuoto ha ballato un Jive con Angelo Madonia sulle note di Gloria di Umberto Tozzi. Le difficoltà nella performance non sono mancate, Federica si è mostrata un po’ rigida, insicura nei movimenti e un po’ troppo poco sciolta. Solo Carolyn Smith ha sottolineato come la sua altezza, è più alta del suo maestro, sia una notevole difficoltà mentre tutti gli altri giurati sono stati impietosi dandole dei voti bassissimi.

Selvaggia Lucarelli ha stroncato Federica Pellegrini senza pietà rivelando: “Voglio essere molto franca, purtroppo Federica rimane una donna dei record perché è la cosa peggiore che abbiamo visto questa sera” Dandole come voto un bassissimo 4. La giurata ha lanciato una battuta sprezzante anche al suo ballerino Angelo Madonia: “Perché Angelo si pettina come Tony Effe?” Per Fabio Canino ha bisogno di molto studio per migliorare perché non si è mostrata pronta per questa performance. La Pellegrini, tuttavia, ha incassato le critiche senza controbattere.

Ballando con le stelle 2024, Federica Pellegrini affossata dalla giuria: web in rivolta

Anche Guillermo Mariotto non è andato giù leggero nel giudizio contro Federica Pellegrini: “Tutte le atlete si sono portate la coppa a casa. Lo farete anche voi. Lavorate e portatevela a casa, forse”. Ed anche lui ha dato un bassissimo 4. Sul web, invece, gli utenti si sono schierati in massa in favore di Federica Pellegrini, considerando il voto della giuria eccessivamente basso. “L’attore turco che non ha fatto mezzo passo ha preso più punti di Federica Pellegrini.” “Il coraggio di dire alla Pellegrini che è stata la peggiore quando altri non si sono mossi di un millimetro” E qualcuno già immagina un futuro scontro tra Selvaggia Lucarelli e Federica Pellegrini a breve…