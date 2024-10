Federica Pellegrini: “Ballando con le Stelle? Mi sto finalmente divertendo”

Federica Pellegrini è tra i protagonisti più amati di Ballando con le Stelle: in coppia con Angelo Madonia, sta provando a dare prova delle sue doti da ballerina. La ex nuotatrice, grande idolo sportivo degli italiani, a “Chi” si è raccontata, spiegando come sta vivendo la sua avventura nel programma. “Non è un’Olimpiade però ci tengo, come a tutte le cose che faccio” ha spiegato. Nonostante questo, la Divina ha raccontato di non sentire troppo la competizione: “Mi sto finalmente divertendo, per me competere significa mettersi l’elmetto e andare in guerra ma in questo momento io non mi sento così con nessuno, neppure con me stessa”.

La concorrente di Ballando con le Stelle, che dopo aver tolto la cuffia e gli occhialetti ha indossato le scarpe da ballo, ha spiegato che non vede l’ora di andare a cena con il marito, un qualcosa che ormai le manca da tempo, soprattutto da quando è nata la figlia Matilde: “Mi manca un po’ il viverci come coppia, ma credo sia naturale quando si ha una bimba piccola”.

Federica Pellegrini: “Secondo figlio? Abbiamo questa intenzione”

Nell’intervista a “Chi”, a Federica Pellegrini è stato chiesto anche se nelle sue intenzioni ci sia quella di fare un secondo figlio dopo la nascita di Matilde, la prima figlia nata dall’amore con Angelo Madonia. “In questo momento di impegni e incastri non semplici, non ne abbiamo la minima intenzione. Però, nella nostra testa, l’idea di aggiungere un altro bebè alla famiglia c’è. Non ora, ripeto, non ora” ha spiegato la ex nuotatrice. La Divina ha poi aggiunto di essere fortemente convinta del fatto che prima o poi, con il marito, faranno un secondo bambino: “Sia io che Matteo abbiamo un fratello e crediamo moltissimo nella fratellanza, quindi sì, arriverà”.