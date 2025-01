Federico Chimirri ha una fidanzata o è single? Cosa sappiamo sulla vita privata

In attesa del suo ingresso nella Casa del Grande Fratello nelle vesti di nuovo concorrente, si accendono i riflettori sulla vita privata di Federico Chimirri. Cosa sappiamo di lui? Ha una fidanzata o è single? Sono queste le domande che i più curiosi si porranno ritrovandolo in TV, e le risposte non mancano, visto che Federico non ha mai nascosto le sue storie d’amore in passato. Sappiamo che lo chef e dj ha avuto due relazioni importanti e con volti noti del mondo dello spettacolo.

Nel 2018, è diventata nota al pubblico la sua relazione con Silvia Provvedi, cantante de Le Donatella, duo musicale che condivide con la sorella gemella Silvia. Non sono mancate foto insieme e dediche in quel periodo, soprattutto per l’attenzione che Silvia aveva su di se, in quanto, secondo i settimanali di gossip, usciva dalla relazione con Fabrizio Corona.

Federico Chimirri e la fine della storia d’amore con Silvia Provvedi

La storia tra Federico Chimirri e Silvia Provvedi non ebbe vita lunga e si concluse qualche tempo dopo, per motivazioni ancora oggi non del tutto chiare. Ciò che è certo è che, poco tempo dopo, lo chef ha ritrovato l’amore con una ex tronista di Uomini e Donne, Giulia Cavaglià, una storia però naufragata nel 2023 a causa di un tradimento. E oggi nella vita di Federico Chimirri c’è una nuova fidanzata? Andando a spulciare sul profilo social del nuovo concorrente del Grande Fratello, non c’è traccia di una donna. Non sembra ci sia, dunque, una nuova relazione importante nella vita privata di Federico, che è totalmente occupata dalla presenza di suo figlio Romeo, come d’altronde testimonia il suo profilo Instagram. Non resta che attendere le sue confessioni nella Casa del Grande Fratello per scoprire qualcosa in più su questo punto.