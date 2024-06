Fedez insieme Megghi Galo, ex Uomini e Donne: reazione Chiara Ferragni/ Addio con ‘fidanzata’ Garance Authié?

Fedez avvistato con Megghi Galo, volto di Uomini e Donne: dimenticata la ‘fidanzata’ Garance Authie?

Dopo la separazione da Chiara Ferragni non passa giorno che Fedez non venga paparazzato in compagnia di modelle o influencer diverse quasi ogni giorno. E l’ultima segnalazione arriva da Alessandro Rosica, ovvero l’Investigatore social. L’esperto di gossip ha rivelato che il rapper è stato avvistato in compagnia di una ragazza, un’altra donna, a Forte dei Marmi ha già dimenticato la nuova ‘fidanzata’ Garance Authie? Cosi sembrerebbe ma, chi è questa nuova presunta fiamma?

Fedez è stato beccato insieme a Megghi Galo, nome non sconosciuto ai telespettatori di Uomini e Donne. La giovane, infatti, anni fa ha partecipato come corteggiatrice del tronista Lucas Peracchi. In seguito, però, è stata fidanzata con Alessandro Piscopo ed i due hanno provato ad allargare la famiglia. Megghi è rimasta incinta due volte ma, in entrambi i casi, la gravidanza non è andata a buon fine ed è stata interrotta da due aborti spontanei. Adesso la giovane è single, tra i due sta nascendo qualcosa o c’è solo una conoscenza?

Fedez insieme a modelle e influencer, la reazione di Chiara Ferragni: indiscrezioni

E mentre Fedez è al centro di numerosi avvistamenti con modelle e influencer negli ultimi giorni, la reazione di Chiara Ferragni non si è fatta attendere. L’imprenditrice si sarebbe lasciata andare a un commento molto piccato mentre chattava con l’esperta di gossip Deianira Marzano. Quest’ultima infatti durante il programma radiofonico Gente di Marte ha dichiarato di aver avuto un’interessante conversazione con Chiara: “Parlando di Fedez le ho detto ‘quanti casini che sta combinando ultimamente’. E lei su questa cosa mi ha risposto ‘Eh… e tu non sai il resto’. Non invento nulla. Mi ha detto proprio così, ho tutto salvato, ho i messaggi”.

Chiara Ferragni e Fedez sono entrambi in Versilia ma non potrebbero essere più distanti di così. Mentre infatti Fedez è al centro del gossip, Chiara Ferragni ha scelto un profilo più basso, postando foto in compagni dei figli Leone e Vittoria, della famiglia e degli amici anche se sui social non mancano frecciate all’ex marito. Quest’ultimo, infine, nel brano Sexi Shop sembra lanciare più di una frecciata all’ex moglie.











