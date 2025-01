Fedez rompe il silenzio dopo il caos: “Incontrato Angelica Montini quando il matrimonio con Chiara Ferragni era già in crisi”

Dopo mesi di silenzio dopo le rivelazioni choc di Fabrizio Corona, Fedez ha deciso di rompere il silenzio in questi minuti con una serie di IS contenenti la sua verità. Il rapper di Rozzano ha confessato di aver sempre amato Chiara Ferragni ed il aver conosciuto la sua presunta ‘amante’ Angelica Montini quando il loro matrimonio era già in crisi. Successivamente ha voluto spegnere tutte le illazioni e le accuse di complotti e manipolazioni sostenendo che lui ha sempre cercato di evitare la diffusione di tali notizie. Fedez ha deciso di mettere un punto partendo dall’inizio dal matrimonio con Chiara Ferragni, sostenendo che l’idea che l’abbia sposata con l’intenzione di fuggire dall’altra parte dell’Italia è semplicemente ridicola: “Ho scelto Chiara con convinzione, l’ho amata, l’ho sposata senza esitazioni e abbiamo costruito insieme una famiglia. Nonostante i contrasti rimarrà sempre importante per me perché è la madre dei miei figli.”

Dopo aver parlato di Chiara Ferragni, Fedez ha voluto precisare cos’è successo con la sua presunta amante Angelica Montini rivelando che l’ha conosciuta pochi mesi prima del matrimonio e che successivamente le strade di entrambi si sono allontanate per seguire ognuno la propria vita. Il rapper ha poi proseguito il suo racconto rivelando di essersi avvicinato a lei ‘in un momento di difficoltà personale, senza che ci fosse alcun piano premeditato quando il matrimonio aveva già affrontato crisi profonde che non siamo riusciti a risolvere anche dopo averci provato.’ Nel discorso poi Fedez attacca Fabrizio Corona, l’artefice di tutto rivelando che è stato un errore confidarsi con lui. “Quando Angelica ha deciso di interrompere il nostro rapporto tra i tanti errori che ho commesso ho condiviso pensieri con Fabrizio Corona e un’amica comune a loro due. Una sciocchezza in un momento di fragilità, di cui pago le conseguenze ma respingo qualsiasi teoria di complotti e manipolazioni.”

Fedez ha concluso il suo lungo sfogo fiume andando contro Fabrizio Corona, colpevole di aver diffuso delle confidenze così personali e delicate: “Ho provato ad arginare queste notizie in ogni modo possibile, come posso facilmente dimostrare. Notizie che peraltro mi danneggiano, farei notare.” Ed alla fine ha concluso rivelando di non essere mai stato un santo e di sicuro di non volerlo apparire ma vuole che la sua vita privata non diventi un pretesto per costruire narrative o per sviare attenzioni da altro. E che di sicuro tutto questo non sta facendo bene a tutte le persone coinvolte, nè a lui e neanche all’ex moglie Chiara Ferragni. Poche ore prima, invece, sulla questione era entrata a gamba tesa Selvaggia Lucarelli.