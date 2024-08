Ferie d’agosto, film diretto da Paolo Virzì

Giovedì 1 agosto, andrà in onda, in seconda serata su Rete 4, alle ore 23:30, la commedia italiana del 1996 dal titolo Ferie d’agosto. Il film è diretto dal celebre regista Paolo Virzì, conosciuto dal pubblico per avere curato le riprese di numerosi progetti cinematografici campioni d’incasso, come Ovosodo, Caterina va in città, La prima cosa bella e La pazza gioia.

Giorgio Manetti choc su Gemma Galgani: "Mia mamma diceva avesse più grinze di lei"/ "Io single dal 2021"

Il cast principale di Ferie d’agosto vanta alcuni tra i nomi più amati del mondo dello spettacolo italiano: Silvio Orlando, che lavorerà nuovamente con Virzì 20 anni più tardi in Siccità (2022) e Un altro ferragosto (2024); Sabrina Ferilli, presente anch’ella quest’anno nel sequel del film, Un altro ferragosto (2024); infine Ennio Fantastichini, che affiancherà nuovamente Sabrina Ferilli nel 2015 in Io e lei di Maria Sole Tognazzi.

Francesca Michielin/ "A 17 anni feci il grande errore di fare una ricerca su di me e rimasi pietrificata"

La trama del film Ferie d’agosto: un fatto increscioso è la miccia che fa esplodere rancori e dissidi

Ferie d’agosto è ambientato nell’isola di Ventotene, dove due gruppi di persone trascorrono le proprie vacanze: il primo è composto da Sandro Molino, dalla sua compagna Cecilia e dalla bambina di lei Martina, oltre che da Mauro che lavora come attore, dall’ex fidanzata di Sandro Francesca, da due amiche di Cecilia e dal misterioso viaggiatore Roberto; il secondo invece vede tra gli esponenti principali il negoziante Ruggero Mazzalupi, sua moglie Luciana e la loro figlia Sabrina, la madre di Luciana e sua sorella Marina, una donna particolarmente provocante di cui Ruggero è innamorato, con suo marito Marcello, un ex artista che deve a Ruggero ben 50 milioni di lire.

Temptation Island 2024, Lino Giuliano e Maika Randazzo si sono lasciati?/ Spunta l’indizio choc sui social

Un giorno accade però qualcosa di inaspettato: Ruggero spara per sbaglio ad un uomo straniero, venendo subito interrogato dai carabinieri.

Il gruppo di vicini si riunisce quindi in un’impellente assemblea serale, che diventerà il palcoscenico di un duro e acceso scontro, tra accuse e confronti su diversi piani, compreso quello politico.

In questo enorme caos, più che prevalere tesi e motivazioni razionali, i personaggi sono mossi dalle proprie vicende personali, in un senso di disorientamento generale.

Finalmente la vacanza giunge al termine e Cecilia prende Sandro in disparte per dargli un’importante notizia: è incinta del loro bambino.

L’uomo è felicissimo e le assicura che si prenderà cura di lui come di Martina, che in realtà il protagonista sa essere figlia di Mauro.

Mentre ogni personaggio ritorna alla propria vita, e Roberto parte per un nuovo viaggio in Africa, l’unica a struggersi sul molo dell’isola è la giovane Sabrina, che pensa disperata ad un ragazzo che ha conosciuto proprio in quelle settimane di vacanza.