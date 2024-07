Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì: dopo la lite al ristorante, l’addio definitivo/ Venduta la casa coniugale

Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì: cala il sipario sul matrimonio

Il matrimonio tra Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì che, per anni, hanno condiviso non solo la vita privata ma anche il set cinematografico è finito e, dopo la recente lite in un ristorante che è diventata virale, emergono nuovi dettagli sull’addio tra l’attrice e il regista. A svelarli è il settimanale Chi che, nella rubrica Chicche di gossip nel numero in edicola da mercoledì 10 luglio 2024, svela anche un dettaglio economico della separazione riguardante la casa coniugale in cui l’ormai ex coppia hanno vissuto insieme ai propri figli.

Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì si sono sposati nel 2009 a Livorno dopo l’inizio di un amore scattato in seguito al primo incontro sul set del film Tutta la vita davanti. Un amore importante che ha portato anche alla nascita dei figli Jacopo e Anna a cui entrambi, oggi, dopo la fine del matrimonio, stanno provando a dare serenità.

La vendita della casa coniugale di Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì

Il sipario sul matrimonio di Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì è calato con la vendita, in gran segreto, della casa coniugale come fa sapere il settimanale Chi. Ad un anno dall’addio ufficiale tra il regista e l’attrice, la settimana scorsa, anche la casa che li teneva legati al loro passato insieme, sarebbe stata venduta in gran segreto la scorsa settimana. Il settimanale Chi, tuttavia, non aggiunge ulteriori dettagli sulla vendita dell’immobiliare che, per anni, è stato il nido d’amore dell’ormai ex coppia.

Nessuna possibilità, dunque, di riconciliazione tra l’attrice e il regista che hanno ormai vite separate continuando ad essere legati dai figli Jacopo e Anna. Dopo oltre 15 anni, dunque, finisce la favola d’amore che ha fatto sognare il cinema italiano











