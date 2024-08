FIDANZATO DI ALESSANDRA AMOROSO: “IL CUORE BATTE FORTE QUANDO…”

Valerio Pastore, fidanzato di Alessandra Amoroso, chi è? Questa sera la 37enne cantautrice salentina tornerà a esibirsi nelle piazze della sua Puglia nel nuovo appuntamento con la musica dal vivo di “Battiti Live 2024” e la sua presenza sul palco è anche l’occasione per aprire il file della sua vita sentimentale. Infatti è dall’estate scorsa che si parla del nuovo compagno della cantante originaria di Galatina e nel corso dell’ultimo anno sono emersi nuovi dettagli sulla liaison con quest’uomo più giovane di lei: ma cosa sappiamo Valerio Pastore, fidanzato di Alessandra Amoroso, e com’è nata questa storia d’amore, arrivata a qualche anno di distanza dalla fine del suo rapporto con Stefano Settepani?

I primi rumors su Valerio Pastore, fidanzato di Alessandra Amoroso, risalgono come detto all’estate 2023, a cui erano poi seguiti alcuni scatti paparazzati della (allora presunta) neo coppia in vacanza e poi in semplici uscite quotidiane come al supermercato, tutto documentato immancabilmente da uno scoop del magazine ‘Chi’ con tanto di foto. Come accennato, la Amoroso usciva dalla storia col produttore discografico Stefano Settepani, terminata nel 2019 dopo oltre due anni, e pare che in qualche modo Valerio Pastore sia una figura legata comunque al mondo della musica (che, come suggerisce qualcuno, potrebbe essere stata ‘galeotta’ per favorire il loro incontro) in quanto, stando almeno a Radio Gossip, lavora come videomaker e tecnico del suono ed avrebbe poco più di 28 anni, quindi nove anni in meno della sua fidanzata.

VALERIO PASTORE, CHI E’ IL TECNICO DEL SUONO: “E’ LA CHIAVE DI TUTTO”

Valerio Pastore, fidanzato di Alessandra Amoroso, è originario di Olevano sul Tusciani, piccola località nei pressi di Eboli e in provincia di Salerno: classe 1994, il ragazzo lavora come tecnico del suono e pare sia molto apprezzato nell’ambiente; lontano dai social (non sembra possedere, almeno ufficialmente, alcun account) e molto riservato sulla sua vita privata Valerio Pastore è apparso solo in qualche scatto ‘paparazzato’ durante le loro vacanze a Formentera del luglio 2023 e poi in un supermercato di Roma, dove convivrebbero, mentre la coppia era intenta a fare la spesa assieme. Pur avendo deciso di mantenere un profilo basso su questa liaison, la Amoroso in un paio di uscite aveva comunque lasciato intendere di aver ritrovato la felicità col ragazzo e scoperto un modo diverso di amare.

“Il mio cuore ha iniziato a battere fortissimo quando ho incontrato la persona che amo finalmente, che ho sempre desiderato in realtà. Speriamo possa continuare così. È stato per me una grande scoperta anche per me stessa”: questo il ritratto che emerge dal videopodcast Mano Sul Cuore del magazine ‘Cosmopolitan’ di Valerio Pastore, fidanzato di Alessandra Amoroso; a proposito del suo ultimo compagno, la cantautrice pugliese aveva infatti aggiunto che grazie a lui non solo aveva scoperto “un nuovo modo di amare ma soprattutto di essere amata e io non lo conoscevo”, aggiungendo di sentirsi molto libera in questa nuova relazione e che questo aspetto, forse mai sperimentato con gli amori del passato sarebbe per lei “la chiave di tutto, non lo sapevo ma adesso lo so”. Probabilmente è anche questo il motivo per cui la coppia cerca di vivere questo momento lontano dai riflettori e le uniche foto assieme sono quelle pubblicate dalla stampa e non dai profili social dell’artista.