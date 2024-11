Fidanzato Jessica Morlacchi, in cerca d’amore al Grande Fratello 2024: la delusione per Giglio

Uno dei temi ricorrenti del Grande Fratello 2024, in questi primi due mesi di messa in onda del reality su Canale 5, è senza dubbio la ricerca di un fidanzato per Jessica Morlacchi. La cantante è entrata nel programma da single e, proprio tra le mura della Casa più spiata d’Italia, sognava di trovare l’amore, che però al momento non è ancora arrivato. Una delle più cocenti delusioni è arrivata sicuramente da Giglio, il bel coinquilino sul quale la concorrente ha messo gli occhi, salvo poi vederlo cadere tra le braccia di Yulia Bruschi.

Jessica Morlacchi e Giglio hanno sin da subito instaurato un rapporto confidenziale e di grande amicizia, e la stessa cantante non ha mai negato di nutrire un interesse nei suoi confronti, vedendo in lui probabilmente il suo prototipo ideale di ragazzo. Le cose, tuttavia, sono cambiate improvvisamente nel corso delle settimane, con il ragazzo che invece si è sempre più avvicinato a Yulia tra coccole e baci appassionati e scatenando anche qualche tensione di troppo tra le due coinquiline, che alla fine però sono arrivate alla tregua e ad una civile convivenza in Casa.

Jessica Morlacchi in cerca d’amore: gli aspiranti “pretendenti” di poche puntate fa

Ma com’è ad ora la situazione sentimentale di Jessica Morlacchi? Nel corso delle settimane al Grande Fratello 2024 non sono arrivati scossoni significativi nella vita amorosa della cantante, che continua a ricercare il suo nuovo fidanzato supportata anche da Alfonso Signorini dallo studio. Poche puntate fa il conduttore e gli autori hanno anche organizzato per lei uno speed date, un incontro con tre potenziali pretendenti nonché aspiranti futuri concorrenti del reality.

Un siparietto divertente in diretta televisiva, nel corso del quale la cantante ha fatto la conoscenza di tre aspiranti fidanzati senza però essere rimasta particolarmente colpita da loro. La “missione” di Alfonso Signorini prosegue tra divertenti strategie e siparietti preparati ad hoc per trovare il futuro fidanzato di Jessica Morlacchi: ci riuscirà?

