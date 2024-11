Figli Giancarlo Magalli, la confessione su Manuela e Michela: “Sono stato assente, poi abbiamo recuperato”

Nella vita di Giancarlo Magalli i due matrimoni finiti male hanno comunque portato dei frutti, visto che il conduttore ha avuto la possibilità di abbracciare due figlie, Manuela e Michela, che oggi occupano una parte centrale della sua vita. In particolare soffermandosi sulla sua prima figlia Manuela, Giancarlo Magalli ha raccontato di aver incontrato delle difficoltà in un primo momento: “Quando è nata io ero ventiduenne, praticamente un bambino, i primi anni sono stato un po’ assente ma poi ho recuperato, con mia figlia adesso ho un ottimo rapporto” ha svelato a Domenica In il noto conduttore romano.

Riguardi ai figli Giancarlo Magalli ha però ammesso di aver fatto affidamento su di loro nei giorni più complicati, quelli nei quali si è ritrovato a fare i conti con la malattia: “Sono stati mesi di pianti, di paura… Sono stati momenti delicati e abbiamo preferito viverli tra noi, in famiglia” ha raccontato il presentatore e artista.

Figli Giancarlo Magalli, che lavoro fanno le figlie Manuela e Michela

Nonostante un papà d’arte come Giancarlo Magalli, le figlie del conduttore Manuela e Michela hanno deciso di non seguire le orme paterne nel mondo dello spettacolo, scegliendo due vie più tranquille, se così vogliamo dire.

I figli di Giancarlo Magalli hanno deciso di seguire strade diverse, Manuela lavora nel settore assicurativo, mentre Michela è una blogger che vanta anche un importante seguito sui social. Nonostante le decisioni professionali diverse le figlie di Giancarlo Magalli sono riuscite a conservare un rapporto importante con il padre, che le ha accompagnate nelle loro scelte.

