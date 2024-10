La storia di Mike Bongiorno coincide con quella della tv; senza dubbio tra i padri fondatori del piccolo schermo ma soprattutto colui che ha dato il via ad un processo di rinnovamento che, ancora oggi, si può ben osservare nelle fattezze delle trasmissioni di oggi. Uno spirito geniale, all’avanguardia sia umanamente che professionalmente; esempio brillante per i figli Michele, Leonardo e Nicolò come testimoniato dalle recenti parole del più piccolo.

Niccolò – l’ultimo dei figli di Mike Bongiorno – è stato di recente a New York in qualità di presidente della Fondazione Mike Bongiorno. Il viaggio negli Usa aveva come obiettivo raccontare anche oltreoceano la figura del papà che questa sera sarà nuovamente celebrato con la seconda e ultima puntata della serie tv ‘Mike’. Un tributo che cade nel centenario della sua nascita, motivo più che valido per ricordare la grandezza non solo professionale ma soprattutto umana.

Nicolò, il ricordo del secondo dei figli di Mike Bongiorno: “E’ stato un ponte tra Italia e Usa…”

“Essere venuto a New York per raccontare mio padre è stato molto emozionante. Lui è nato qua e la sua carriera è iniziata qua. E’ stato un grande italoamericano; poi ha costruito la sua carriera in Italia, ma è sempre stato un ponte tra Italia e Usa”. Inizia così Nicolò, come riporta Style Magazine – ultimo dei figli di Mike Bongiorno – per poi aggiungere: “Emozionante allora essere nella sua città e ricordare il suo percorso di vita, quest’anno che è il centenario della nascita”. Dalle sue parole si evince come con i fratelli, Michele e Leonardo, si senta orgoglioso e fortunato ad aver avuto un padre del calibro di Mike Bongiorno.

Ma cosa sappiamo sulla carriera e vita privata dei figli di Mike Bongiorno? Nati dalla longeva relazione con la moglie Daniela Zuccoli, il primogenito ha seguito in parte le orme del papà affermandosi come sceneggiatore e documentarista; sposato dal 2008 con Agnese Visconti. Stesso percorso per il più piccolo dei figli di Mike Bongiorno, Nicolò, stimato regista. Minori sono le informazioni sul secondogenito, Leonardo, che ha invece scelto la carriera imprenditoriale.