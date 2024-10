Filippo Bisciglia: da Temptation Island a Uomini e donne

Filippo Bisciglia si gode lo straordinario successo di Temptation Island 2024 settembre e approda a Uomini e Donne per regalare al pubblico del dating show di canale 5 un recap su tutte le coppie dell’ultima edizione. Per il conduttore sono stati mesi intensi e ricchi di soddisfazione. Dopo gli applausi ricevuti per l’edizione estiva, infatti, anche l’edizione di settembre di Temptation Island non ha deluso le aspettative dei telespettatori che, ogni martedì sera, hanno seguito in massa le puntate. Protagonista indiscusso di tale successo, insieme alle coppie, è stato sicuramente Filippo capace di mettersi nei panni di tutti i protagonisti consigliando loro anche l’atteggiamento da adottare.

Molto vicino alle fidanzate di cui ha compreso le lacrime e le delusioni, Filippo ha cercato di comprendere anche il motivo di determinati gesti come nel caso di Alfred che, con il suo sostegno, ha ammesso alla fidanzata Anna di non aver mai avuto il coraggio di dirle di non amarla più.

Filippo Bisciglia prende le redini di Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 23 ottobre 2024, Filippo Biscigla si accomoderà sugli scalini accanto a Maria De Filippi che, come ha fatto nelle precedenti edizioni, lascerà al conduttore il compito di accogliere le varie coppie in studio, raccontare la loro storia e gestire il confronto esattamente come fa sempre lei con le coppie di Uomini e Donne.

Una vera e propria prova quella che affronta Bisciglia accanto a Queen Mary che, in Filippo, ha sempre riposto la sua totale fiducia e c’è chi mormora, sul web, che in un futuro lontano, possa essere proprio Bisciglia l’erede della De Filippi al timone di Uomini e Donne.