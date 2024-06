Bardot, fiction Canale 5/ Anticipazioni puntata 25 giugno 2024: Jean Louis lascia Brigitte

Bardot: trama della seconda puntata della fiction di Canale 5

Ritorna martedì 25 giugno, in prima serata su Canale 5, la nuova fiction sulla vita di una delle donne più belle della storia cinematografica internazionale: la grande Brigitte Bardot interpretata da Julia De Nunez, la cui somiglianza con l’artista è davvero impressionante e che ha conquistato tutti al suo primo, vero ruolo importante. Prima di scoprire le nuove anticipazioni, ricordiamo che nei primi episodi della fiction, abbiamo visto l’esordio della giovanissima Brigitte Bardot a soli 15 anni come modella della rivista Elle dove viene notata da Roger Vadim, un importante talent scout con cui riesce a partecipare al primo provino per un film.

Accanto ai primi successi professionali, la giovane attrice non rinuncia all’amore e con Vadim nasce un grande amore che li porterà ben presto a unirsi in matrimonio. La loro relazione è però destinata a finire prima di quanto avrebbero mai potuto immaginare perché sul set del suo primo film, dal titolo Piace a troppi, la giovane attrice si innamora follemente del suo partner, il collega Jean Louis Trintignant, e tra i due nasce una passione così travolgente da non poter essere ostacolata neanche da Vadim.

Anticipazioni Bardot 25 giugno 2024: la separazione tra Brigitte e Jean Louis

Le anticipazioni della nuova puntata di Bardot in onda oggi, 25 giugno 2024, raccontano di una giovanissima Brigitte Bardot (Julia de Nunez) ormai padrona del suo incredibile fascino che riesce ad utilizzare come un’arma per ottenere ciò che vuole, compreso riuscire a fare rimpatriare nella capitale francese il suo amato Jean-Louis Trintignant (Noham Edje), che era stato chiamato in Germania per concludere il servizio militare. Nel frattempo la protagonista riceve una telefonata inaspettata dal suo idolo, il cantante Gilbert Bécaud (Mikaël Mittelstadt),che riesce ad incantarla a tal punto da farle perdere la testa. Jean-Louis si sente tradito e, colpito nell’orgoglio, abbandona Bardot nonostante le promesse di fedeltà della donna che si ritrova così ad affrontare un periodo particolarmente difficile diventando l’amante di un uomo sposato conosciuto in tutto il mondo.

I dolori, però, per Brigitte Bardot non finiranno con l’abbandono del suo grande amore perché la star si ritroverà ad affrontare la dolorosa perdita del nonno ma l’arrivo di una nuova offerta di lavoro le permetterà di distrarsi e di conoscere Jacques Charrier (Oscar Lesage). L’attore, dal carattere impulsivo, vede immediatamente in Bardot la donna della sua vita e madre dei suoi figli, tanto da presentarla già ai genitori che, però, rimangono perplessi mentre Brigitte, che non vuole figli, alla notizia della gravidanza resterà sconvolta e chiamerà Vadim in aiuto.

Come vedere in diretta streaming Bardot Bardot

Le anticipazioni della nuova puntata di Bardot suggeriscono di restare incollati ai teleschermi di canale 5 dove, a partire dalle 21.30 di oggi 25 giugno 2024, andrà in onda la diretta televisiva della fiction. In alternativa, Bardot può essere seguita anche in diretta streaming tramite Mediaset Infinity contemporaneamente alla diretta televisiva o in un momento successivo senza dimenticare che tramite Mediaset Infinity è possibile rivedere anche i precedenti episodi.

