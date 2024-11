Flora Canto, chi sono i genitori dell’attrice: gli insegnamenti ricevuti

Flora Canto, oggi pomeriggio ospite di Caterina Balivo su Rai 1 nel salotto de La volta buona, è cresciuta attraverso i valori e gli insegnamenti ricevuti dalla sua famiglia, che l’hanno portata a diventare la donna che è oggi. L’attrice, felicemente sposata da due anni con il comico Enrico Brignano e madre di due splendidi figli, Martina e Niccolò, deve molto alla sua famiglia e in particolare ai suoi genitori, dei quali ha di tanto in tanto parlato in alcune interviste pubbliche.

Ai microfoni di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nel marzo 2023, in particolare, l’attrice aveva ricordato la separazione dei genitori avvenuta quando lei era ancora molto piccola e gli insegnamenti ricevuti dalla madre e dal padre: “Avevo tre anni quando si sono divisi, ma per me loro sono il giorno e la notte e io sono la loro unica cosa in comune. Mia mamma mi ha insegnato i valori, che sono sacri e che mi hanno dato la stabilità e la fermezza che ho tuttora. Mio papà mi ha insegnato ad apprezzare la vita e a godermela al meglio“.

Flora Canto e il difficile periodo del padre: “Stava morendo…“

Ma cos’altro sappiamo dei genitori di Flora Canto? In una vecchia intervista rilasciata a Verissimo nel 2021, l’attrice aveva ricordato i momenti più belli vissuti accanto ai genitori e aveva anche raccontato un complicato periodo vissuto dal padre Pino, quando lei era ancora adolescente: “Mio padre è un miracolato. Quando io avevo 17 anni ha avuto un aneurisma alla aorta del cuore, che in ospedale fu scambiato per un blocco intestinale. Stava morendo“.

Prezioso fu l’intervento dei medici che riuscirono a salvarlo e anche il supporto della madre di Flora Canto che, nonostante la separazione dal marito, pregò per la sua salute: “È stato in sala operatoria ben diciassette ore. Fortunatamente, giorno dopo giorno, recuperava dal punto di vista cardiaco e respiratorio. Mia madre, che è molto credente, nonostante fossero già separati, ha tanto pregato per lui“.

