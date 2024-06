Formazioni Austria Serbia/ Quote: tanti volti noti (Amichevole 4 giugno 2024)

PROBABILI FORMAZIONI AUSTRIA SERBIA: QUALI SCELTE PER I DUE C.T.?

Molti voti noti anche da noi e due Nazionali che a breve rivedremo nella fase finale degli Europei: ci sono quindi diversi motivi per leggere con la dovuta attenzione le probabili formazioni di Austria Serbia, che al Prater di Vienna sarà un’amichevole certamente intrigante a ormai pochi giorni dal via di Euro 2024. Parliamo di Nazionali non di primissimo piano ma che potrebbero comunque mettersi in luce, ad esempio i padroni di casa austriaci tre anni fa fecero soffrire gli Azzurri di Roberto Mancini, fare bene contro big più quotate sarà una necessità per l’Austria, inserita infatti in un girone fra i più impegnativi.

Lottare fin da subito sarà un imperativo anche per la Serbia, chiamata a sfatare una sorta di tabù dei grandi eventi, dove spesso i serbi arrivano con il ruolo della mina vagante che però poi se ne torna a casa abbastanza in fretta e senza lasciare grosse tracce. Ovviamente la Serbia punterà a smentire questo trend nel torneo in Germania, per il momento tuttavia fa “tappa” nella vicina Austria per un’amichevole sicuramente stimolante e dopo tutto questo preambolo ora bisogna davvero analizzare le probabili formazioni di Austria Serbia…

LE QUOTE PER IL PRONOSTICO, ECCO I FAVORITI!

Anche nella panoramica sulle probabili formazioni ci sta uno sguardo al pronostico su Austria Serbia che secondo l’agenzia Snai vede favoriti i padroni di casa austriaci. Infatti il segno 1 è quotato a 2,10, mentre si toccherà quota 3,25 in caso di pareggio (segno X) e si arriverà ad un livello molto simile per il segno 2, quotato a 3,35 volte la posta in palio in caso di successo esterno della Serbia.

PROBABILI FORMAZIONI AUSTRIA SERBIA

ECCO MODULO E TITOLARI PER RANGNICK

Ralf Rangnick per le probabili formazioni di Austria Serbia dovrebbe scegliere come modulo tattico il 4-2-3-1, ma diamo uno sguardo anche ai nomi dei possibili titolari: il portiere Pentz; nella difesa a quattro ecco a destra il “bolognese” Posch e poi Danso, Wober e Mwene; molto importante sarà il ruolo anche dei due uomini in mediana, che dovrebbero essere Seiwald e Grillitsch; procedendo poi in avanti, il trio sulla trequarti dovrebbe essere formato da Laimer, Baumgartner ed Entrup alle spalle del centravanti che potrebbe essere Gregoristch, senza però dimenticare che c’è pure l’interista Arnautovic.

SCOPRIAMO LE SCELTE DI STOJKOVIC

Ancora più nomi noti per il c.t. Dragan Stojković nelle probabili formazioni di Austria Serbia, tra chi gioca attualmente in Italia e chi vanta comunque trascorsi nella nostra Serie A: secondo il modulo 3-4-1-2 in porta ecco il granata Vanja Milinkovic-Savic; fra i tre difensori davanti a lui dovremmo avere il viola Milenkovic insieme a Pavlovic e Veljikovic; a centrocampo invece una linea a quattro con Zikvovic, Lukic, Sergej Milinkovic-Savic e lo juventino Kostic che sarà evidentemente l’esterno sinistro; compiti da trequartista invece per Tadic, in appoggio all’altro bianconero Vlahovic e al suo partner d’attacco Mitrovic.

PROBABILI FORMAZIONI AUSTRIA SERBIA: IL TABELLINO

AUSTRIA (4-2-3-1): Pentz; Posch, Danso, Wober, Mwene; Seiwald, Grillitsch; Laimer, Baumgartner, Entrup; Gregoristch. All. Rangnick.

SERBIA (3-4-1-2): V. Milinkovic-Savic; Milenkovic, Pavlovic, Veljikovic; Zikvovic, Lukic, S. Milinkovic-Savic, Kostic; Tadic; Vlahovic, Mitrovic. All. Stojkovic.











