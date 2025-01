PROBABILI FORMAZIONI AZ ALKMAAR ROMA: RANIERI VA IN OLANDA!

Le probabili formazioni Az Alkmaar Roma ci introducono alla partita di Europa League 2024-2025, con inizio alle ore 18:45. Sfida davvero delicatissima per una Roma che però da qualche tempo sembra aver trovato la formula giusta: Claudio Ranieri va in Olanda con serenità e fiducia, in campionato la sua Roma ha ripreso a marciare e adesso sta inanellando risultati positivi, in Europa League si va a caccia almeno di un posto nei playoff ma, avendo chiuso il 2024 con il 3-0 allo Sporting Braga, ci sono davvero le possibilità per proseguire la corsa e poi cambiare ancora passo.

Certamente si tratterà di una partita tutt’altro che semplice, questo anche se l’Az Alkmaar non vince dal 7 novembre in Europa League: gli olandesi restano pericolosi soprattutto nel loro stadio e Ranieri dovrà studiare le mosse giuste per prendersi i tre punti. A tale proposito, ci resta ancora un po’ di tempo prima che la partita prenda il via e allora possiamo provare a valutare nel dettaglio quelle che saranno le scelte da parte dei due allenatori per questa sera, prendendoci appunto il nostro margine per leggere insieme le probabili formazioni Az Alkmaar Roma.

QUOTE E PRONOSTICO AZ ALKMAAR ROMA

Analizzando le probabili formazioni Az Alkmaar Roma scopriamo che il segno 2 per la vittoria della squadra giallorossa, che è favorita, ha un valore che corrisponde a 2,15 volte la vostra giocata mentre il segno 1 che regola il successo della formazione olandese vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 3,15 volte quanto avrete pensato di mettere sul piatto, infine ecco il segno X per il pareggio che ammonta a una vincita da 3,45 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI AZ ALKMAAR ROMA

LE SCELTE DI MARTENS

Per le probabili formazioni Az Alkmaar Roma parliamo di un 4-2-1-3 di stampo olandese per Maarten Martens, che dunque gioca con un trequartista che si stacca dalla mediana e agisce alle spalle di un tridente: ruolo che dovrebbe competere a Mijnans che dunque fa qualche passo avanti rispetto a una mediana nella quale il veterano Clasie ha compiti di regia al fianco di Peer Koopmeiners, giocatore che andrà tenuto particolarmente d’occhio essendo il fratello di Teun, che ben conosciamo. In difesa Penetra e Goes dovrebbero essere i due centrali a protezione del portiere, che sarà Owusu-Oduro.

Come terzini agiranno Maikuma e Wolfe, mentre non abbiamo invece detto del reparto avanzato: qui, Addai si gioca il posto di laterale destro con Poku che però parte favorito e dunque sarebbe confermato come titolare rispetto al pareggio sul campo dell’Utrecht, poi a sinistra abbiamo il ballottaggio tra Lahdo e Daal mentre come prima punta non sembrano esserci dubbi, Parrott è il giocatore che ha segnato di più nella stagione dell’Az Alkmaar e dunque sarà schierato dal primo minuto, eventualmente poi ci sarà tempo e spazio per una staffetta con Meerdink.

LE SOLUZIONI DI RANIERI

A dire la verità nelle probabili formazioni Az Alkmaar Roma possiamo notare che, almeno stando alle indiscrezioni e alle notizie più fresche, Ranieri non dovrebbe cambiare più di tanto e dunque il turnover stasera sarà in tono minore. In porta ovviamente viene confermato Svilar; davanti a lui il tecnico testaccino continua a fidarsi della linea difensiva ormai titolare e quindi formata da Gianluca Mancini, Hummels e Ndicka con due esterni che ancora una volta saranno Saelemaekers, uno di quelli che hanno maggiormente beneficiato del cambio di allenatore (oltre ovviamente a Hummels) e Angeliño che già prima di Ranieri era insostituibili.

Qualche variazione sul tema potrà arrivare nel settore nevralgico del campo: qui potrebbe avere un turno di riposo Leandro Paredes, a proposito del discorso cui abbiamo appena accennato, il suo posto lo prenderebbe Pisilli che avrebbe così l’occasione di mettersi nuovamente in mostra, conferma invece per un Manu Koné che rappresenta una delle note più liete in questa stagione della Roma. Davanti si va con il tonnellaggio pesante: possibile che Lorenzo Pellegrini resti in panchina a favore di un lanciatissimo El Sharaawy, ma sia Dybala che Dovbyk dovrebbero iniziare la partita anche in Europa League.

PROBABILI FORMAZIONI AZ ALKMAAR ROMA: IL TABELLINO

AZ ALKMAAR (4-2-1-3): Owusu-Oduro; Maikuma, Penetra, Goes, Wolfe; Clasie, P. Koopmeiners; Mijnans; Poku, Parrott, Lahdo. Allenatore: Maarten Martens

ROMA (3-4-2-1): Svilar; G. Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Pisilli, Manu Koné, Angeliño; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk. Allenatore: Claudio Ranieri