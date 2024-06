Formazioni Belgio Slovacchia/ Quote, Tedesco ha le idee chiare (Europei 2024, 17 giugno)

PROBABILI FORMAZIONI BELGIO SLOVACCHIA: CHI GIOCA OGGI?

Dobbiamo addentrarci nelle probabili formazioni di Belgio Slovacchia per capire chi giocherà oggi: alle ore 18:00 di lunedì 17 giugno il Waldstadion di Francoforte ospita la partita valida per il gruppo E degli Europei 2024. Arriva dunque l’esordio dei Diavoli Rossi: forse meno competitivi rispetto a qualche anno fa ma pur sempre una nazionale che ha nelle sue corde la capacità di fare strada, a patto che confermi il talento diffuso in campo e per una volta faccia quel passo ulteriore che gli è sempre mancato anche quando era tra i grandi favoriti per il titolo.

La Slovacchia si presenta agli Europei 2024 come sorpresa, e vuole stupire: la allena Francesco Calzona che, dopo aver traghettato il Napoli senza particolari scossoni all’inizio del cammino di Antonio Conte, torna a dedicarsi totalmente a questa nazionale con cui ha fatto molo bene. Aspettando allora che a Francoforte si giochi, proviamo a capire in che modo le due nazionali potrebbero disporsi sul terreno di gioco del Waldstadion dando uno sguardo più approfondito alle probabili formazioni di Belgio Slovacchia.

BELGIO SLOVACCHIA: QUOTE E PRONOSTICO

Scorrendo le quote proposte dall’agenzia Snai, e che leggiamo a margine delle probabili formazioni di Belgio Slovacchia, scopriamo che i Diavoli Rossi sono favoriti e non di poco: abbiamo un valore di 1,50 volte la giocata sul segno 1 che regola la vittoria del Belgio, per contro c’è un valore di 6,75 volte la posta in palio a identificare il segno 2 per il successo della Slovacchia. Il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, con questo bookmaker porta in dote una vincita che equivale a 4,50 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI BELGIO SLOVACCHIA

LE SCELTE DI TEDESCO

Per Belgio Slovacchia Domenico Tedesco, all’esordio in un grande torneo con i Diavoli Rossi, considera un 4-2-3-1 nel quale Witsel fa ormai il centrale in difesa e dovrebbe affiancare Faes che viene preferito a Debast; assente il portiere Courtois che non è stato convocato, tra i pali giocherà quindi Casteels con due terzini che dovrebbero essere Castagne a destra e Meunier che viene spostato a sinistra, anche se poi entrambi possono agilmente cambiare la loro corsia di competenza. Spazio in mezzo a una coppia di peso con Amadou Onana e Orel Mangala; sulla trequarti De Bruyne si prende la posizione centrale, De Ketelaere e Ferreira-Carrasco appaiono destinati alla panchina perché come esterni alti dovrebbero giocare Trossard, che ha fatto benissimo nell’Arsenal, e Doku mentre ovviamente il ruolo di prima punta non è in discussione e la maglia andrà a Romelu Lukaku, eventualmente in certi momenti Openda potrebbe supportarlo.

IL RITORNO DI CALZONA

Forse qualche dubbio in più verso Belgio Slovacchia può averlo Calzona: modulo 4-3-3 e già in difesa potremmo avere sorprese con Obert o Gyomber inseriti, qui però davanti a Dubravka dovrebbero agire Skriniar e Vavro con due terzini che saranno Pekarik e Hancko. Nella zona nevralgica del campo ovviamente ci sarà Lobotka in cabina di regia, sulla mezzala potrebbe essere titolare l’eterno Kucka che si gioca il posto soprattutto con Hrosovsky, Duda che arriva dalla brillante salvezza con il Verona (da titolare) dovrebbe giocare come altro interno. Nel tridente offensivo il ballottaggio è soprattutto quello tra Bozenik, favorito, e Strelec per il ruolo di prima punta; a sinistra agirà uno tra Schranz e Tupta, a destra Suslov può avere una chance ma deve vincere la concorrenza di Haraslin, che almeno per il momento sembra essere in vantaggio.

PROBABILI FORMAZIONI BELGIO SLOVACCHIA: IL TABELLINO

BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Witsel, Faes, Meunier; O. Mangala, A. Onana; Trossard, De Bruyne, Doku; R. Lukaku. Allenatore: Domenico Tedesco

SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Skriniar, Vavro, Hancko; Duda, Lobotka, Kucka; Haraslin, Bozenik, Schranz. Allenatore: Francesco Calzona











