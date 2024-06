Formazioni Brasile Costa Rica/ Quote: le prime mosse di Dorival Junior (Copa America 2024, 25 giugno)

PROBABILI FORMAZIONI BRASILE COSTA RICA: CHI GIOCA IN CALIFORNIA?

Le probabili formazioni di Brasile Costa Rica sono un appuntamento irrinunciabile verso il debutto della Selecao nella Copa America 2024, che per la seconda volta nella sua storia si gioca negli Stati Uniti. Sarà per noi in Europa un debutto notturno, nelle primissime ore di martedì 25 giugno, ma questo nulla toglie al fascino dell’esordio del Brasile, la Nazione che più di ogni altra al mondo fa venire in mente il calcio, ma con l’obiettivo di tornare a battere gli storici rivali dell’Argentina, che in questo momento sono campioni di tutto.

Il debutto è contro il Costa Rica, una delle sei Nazionali del Centro-Nord America che partecipa a questa edizione allargata della Copa America, una buona realtà come dimostrano ad esempio anche i risultati ai Mondiali, ma di certo sulla carta un ostacolo non irresistibile per il colosso brasiliano. Staremo a vedere se invece la partita in programma presso il SoFi Stadium di Inglewood, in California (siamo di fatto a Los Angeles) potrà riservarci delle sorprese, intanto la presentiamo leggendo le probabili formazioni di Brasile Costa Rica.

UNO SGUARDO A PRONOSTICI E QUOTE

Prima però di immergerci davvero nelle probabili formazioni di Brasile Costa Rica, possiamo dare uno sguardo alle quote per il pronostico offerte dall’agenzia Snai. Tutto a senso unico in realtà, il segno 1 è quotato a 1,12 mentre poi si sale già a 9,00 in caso di segno X e addirittura a 20 volte la posta in palio in caso di successo per il Costa Rica.

PROBABILI FORMAZIONI BRASILE COSTA RICA

SCOPRIAMO LE MOSSE DI DORIVAL JUNIOR

Per Dorival Junior le probabili formazioni di Brasile Costa Rica dovrebbero proporci un modulo 4-2-3-1 con la certezza Allison in porta; la difesa a quattro davanti a lui dovrebbe invece prevedere Danilo a destra, i due centrali Marquinhos e Gabriel ed infine Wendell come terzino sinistro; ruolo molto delicato, come sempre per chi adotta questo modulo, sarà quello dei due mediani Bruno Guimaraes e Douglas Luiz; infine arriviamo al reparto offensivo del Brasile, naturalmente con i nomi più nobili a cominciare da Paquetà, Raphinha e Rodrygo da destra a sinistra sulla trequarti, a sostegno del centravanti che sarà naturalmente Vinicius Junior.

ECCO LE PRIME SCELTE DI ALFARO

Dall’altra parte, le probabili formazioni di Brasile Costa Rica per Gustavo Alfaro, c.t. argentino del Costa Rica, dovrebbe prevedere un modulo 3-4-3 nel quale il portiere Sequeira sarà protetto dai tre difensori Mitchell, Cascante e Calvo; l’atteggiamento almeno sulla carta è propositivo, molto dipenderà dal quartetto di centrocampo che da destra a sinistra dovrebbe prevedere come titolari Taylor, Lassiter, Aguilera e Galo; infine, il tridente d’attacco del Costa Rica dovrebbe basarsi su Alcocer a destra, Ugalde centravanti e Zamora a sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI BRASILE COSTA RICA: IL TABELLINO

BRASILE (4-2-3-1): Allison; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Wendell; Bruno Guimaraes, Douglas Luiz; Paquetà, Raphinha, Rodrygo; Vinicius Junior. All. Dorival Junior.

COSTA RICA (3-4-3): Sequeira; Mitchell, Cascante, Calvo; Taylor, Lassiter, Aguilera, Galo; Alcocer, Ugalde, Zamora. All. Alfaro.











