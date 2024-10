PROBABILI FORMAZIONI ELFSBORG ROMA: CHI GIOCA IN SVEZIA?

Andiamo a leggere le probabili formazioni Elfsborg Roma: la partita si gioca alle ore 21:00 di giovedì 3 ottobre per la seconda giornata di Europa League 2024-2025, snodo ovviamente importante per i giallorossi che, all’esordio nella nuova competizione, hanno pareggiato contro l’Athletic Bilbao e dunque vanno a caccia della prima vittoria, sapendo di poterla ottenere perché questa sera si gioca contro una squadra che dovrà sudare anche solo per guadagnare un posto nei playoff, e dunque proseguire la sua corsa.

La Roma dal canto suo ha vinto entrambe le partite di campionato sotto la guida di Ivan Juric; bisognerà però vedere come procederanno le cose a lungo termine, per ora l’onda lunga dell’orgoglio dato dal cambio di allenatore potrebbe aver giocato un ruolo importante ed è certo che questa Roma sia stata costruita per migliorare quanto fatto lo scorso anno, poi come sempre parlerà il campo. Lo farà anche tra poco: aspettando che la partita di Europa League prenda il via facciamo qualche rapida considerazione sulle scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni Elfsborg Roma.

ELFSBORG ROMA: QUOTE E PRONOSTICO

Ovviamente le quote che l’agenzia Snai ha indicato per la partita, e che leggiamo nelle probabili formazioni Elfsborg Roma, danno ragione alla squadra giallorossa: abbiamo un valore pari a 1,85 volte la giocata sul segno 1 per la vittoria della Roma, per contro il segno 1 che regola il successo dell’Elfsborg vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,90 volte quanto messo sul piatto e infine il segno X, sul quale puntare per il pareggio, con questo bookmaker porta in dote una vincita equivalente a 3,70 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI ELFSBORG ROMA

LE SCELTE DI HILJEMARK

Le probabili formazioni Elsfborg Roma presentano un volto noto: quello di Oscar Hiljemark, ex di Palermo e Genoa che a soli 32 anni è già allenatore della squadra svedese. Gioca con un 3-4-2-1 nel quale bisogna tenere d’occhio soprattutto Baidoo e Hedlund, i due centravanti che dovrebbero fare staffetta; alle spalle ecco due trequartisti che dovrebbero essere Abdulai e Holten, mentre sulla linea di centrocampo si gioca una maglia Baldursson, che però deve vincere la concorrenza di Besfort Zeneli e Ouma che danno la sensazione di essere in vantaggio.

Avremo poi una zona esterna nella quale il capitano Johan Larsson agirà sulla destra, mentre sull’altro versante il ballottaggio è tra Hult e Arber Zeneli; in porta per l’Elfsborg gioca Pettersson, davanti a lui la difesa dovrebbe essere comandata da Henriksson che avrà ai suoi lati gli altri due elementi arretrati, che potrebbero essere Buhari da una parte e Yegbe dall’altra. Queste le indiscrezioni, poi vedremo se saranno confermate dalle scelte ufficiali.

JURIC CON TANTE CONFERME

Dubbi Dybala e Soulé per Juric nelle probabili formazioni Elfsborg Roma: entrambi gli argentini dovrebbero essere lasciati a riposo mentre potrebbe giocare il terzo, che è Paredes, che è in ballottaggio con Manu Koné per occupare lo slot in mezzo al campo in compagnia di Pisilli, andato a segno contro il Venezia e in questo momento insostituibile. Al posto di Dybala dunque non vedremo Soulé, clamorosamente fattosi male nell’esultare domenica: il titolare sarà Baldanzi che dunque giocherà sulla trequarti insieme a Lorenzo Pellegrini.

Novità anche in attacco, finalmente avrà riposo Dovbyk con Shomurodov che partirà titolare. Poi, sulle fasce laterali ecco Celik a presidiare la destra e Angeliño che torna esterno dall’altra parte; in difesa invece vanno per la conferma, oltre al portiere Svilar, i due di sempre che sono Gianluca Mancini e Ndicka, il terzo del reparto dovrebbe quindi essere Hermoso che in Europa League potrebbe ritagliarsi uno spazio importante.

PROBABILI FORMAZIONI ELFSBORG ROMA: IL TABELLINO

ELFSBORG (3-4-2-1): Pettersson; Yegbe, Henriksson, Buhari; J. Larsson, B. Zeneli, Ouma, Hult; Abdulai, Holten; Baidoo. Allenatore: Oscar Hiljemark

ROMA (3-4-2-1): Svilar; G. Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Paredes, Angeliño; Baldanzi, Lo. Pellegrini; Shomurodov. Allenatore: Ivan Juric