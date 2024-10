PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA THE NEW SAINTS: QUALI SCELTE VIOLA?

Le probabili formazioni Fiorentina The New Saints ci introducono all’atteso esordio della squadra viola nella Conference League 2024-2025: la partita si gioca alle ore 21:00 di giovedì 3 ottobre e finalmente prende il via anche questa competizione, della quale la stessa Fiorentina ha giocato le ultime due finali e le ha perse. C’è dunque un conto in sospeso tra i viola e la Conference League; adesso la formula è cambiata e arrivare in fondo potrebbe essere più complicato, ma sicuramente Raffaele Palladino ha la rosa per farlo.

Scopriremo dunque cosa succederà a breve, intanto possiamo dire che la Fiorentina in campionato ha iniziato con il freno a mano leggermente tirato, già qualche pareggio di troppo tra cui quello di Empoli nell’ultima giornata, si tratta di una squadra che deve ancora carburare e alla quale sembra mancare ancora qualcosa. Tra poco comunque si gioca, dunque resta da capire in che modo i due allenatori intendano schierare le loro squadre sul terreno di gioco dell’Artemio Franchi: facciamo le nostre ipotesi con le probabili formazioni Fiorentina The New Saints.

Plebiscito a favore viola nelle quote dei bookmaker: la Snai, che analizziamo a margine delle probabili formazioni Fiorentina The New Saints, ci dice che il segno 1 per la vittoria gigliata vi farebbe guadagnare appena 1,07 volte quanto investito, siamo addirittura ad un valore che ammonta a 20,00 volte la posta in palio sul segno 2, per l’affermazione del The New Saints. Il pareggio, eventualità per la quale puntare sul segno X, vi garantirebbe invece una vincita che corrisponde a 10,00 volte la somma che avrete pensato di mettere sul piatto.

Sarà chiaramente turnover per Palladino: nelle probabili formazioni Fiorentina The New Saints ipotizziamo che i viola possano comunque essere schierati con un 4-2-3-1 che dunque sarà confermato, ma con parecchie scelte diverse rispetto a Empoli. In porta per esempio dovrebbe giocare Pietro Terracciano; davanti a lui torna titolare Martinez Quarta che farà coppia con Matias Moreno, poi sulle corsie laterali Kayode e Biraghi con un centrocampo nel quale Richardson e Mandragora potrebbero avere le due maglie.

Potrebbe comunque esserci spazio anche per Adli: l’ex Milan infatti può andare a ricoprire il ruolo di trequartista se non altro tattico, abbassandosi per andare a giocare la palla nel settore nevralgico, mentre resteranno offensivi i due esterni che, secondo la logica, dovrebbero essere Ikoné e Riccardo Sottil. Per quanto riguarda il ruolo di prima punta, Palladino dovrebbe puntare su Beltran riportandolo davanti a tutto, in questo caso allora ci sarà riposo per Kean almeno inizialmente, ma staremo a vedere se sarà effettivamente così.

Per le probabili formazioni Fiorentina The New Saints ipotizziamo un 4-3-3 per Craig Harrison, che dovrebbe schierare la squadra gallese con Danny Davies e Bodenham a fare i centrali di difesa, lasciando Daniels e Redmond, il capitano che a dire il vero sarebbe un centrale di centrocampo ma in campionato è stato reinventato terzino sinistro, a correre sulle corsie esterne. A centrocampo Holden, Daniel Williams e Leo Smith hanno giocato titolari in campionato: a insidiare questi tre giocatori c’è sicuramente Ben Clark che potrebbe avere spazio.

Da valutare ovviamente la possibilità che il già citato Redmond torni a occuparsi della zona di mezzo, nel qual caso sulla fascia giocherebbe Doforo; nel tridente avanzato si prepara la staffetta tra McManus, che potrebbe essere titolare come prima punta, e Oteh, mentre i due laterali dovrebbero essere senza troppi dubbi Jordan Williams e Bradley, cioè i giocatori che hanno segnato di più nel The New Saints in questo avvio di stagione.

FIORENTINA (4-2-3-1): P. Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Matias Moreno, Biraghi; Richardson, Mandragora; Ikoné, Adli, R. Sottil; Beltran. Allenatore: Raffaele Palladino

THE NEW SAINTS (4-3-3): Roberts; Daniels, D. Davies, Bodenham, Redmond; Holden, D. Williams, L. Smith; J. Williams, McManus, Bradley. Allenatore: Craig Harrison