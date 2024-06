Formazioni Germania Danimarca/ Quote: Fullkrug o Havertz come centravanti? (Europei 2024, 29 giugno)

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA DANIMARCA: DUBBI PER I DUE CT

Con le probabili formazioni di Germania Danimarca entriamo nel vivo del secondo ottavo di finale agli Europei 2024: i padroni di casa giocano alle ore 21:00 di sabato 29 giugno e di fatto hanno scelto il Signal Iduna Park di Dortmund, stadio portafortuna (al netto dell’Italia…) per aprire la corsa nel tabellone verso il titolo. Una Germania che ha pienamente convinto nelle prime due partite del girone, salvo poi farsi imbrigliare dalla Svizzera: il gol di Fullkrug all’ultimo respiro ha evitato ai tedeschi uno scomodissimo incrocio con gli azzurri, che saranno anche in difficoltà ma quando vedono la Germania si esaltano.

La Danimarca è certamente nazionale più abbordabile, lontana dai picchi che aveva raggiunto tre anni fa; dopo aver battuto l’Ungheria ha comunque pareggiato contro l’Inghilterra, ma poi ha rischiato il capitombolo contro la Serbia pur riuscendo a prendersi il secondo posto nel girone ai danni della Slovenia, con appena 3 punti e tanti punti di domanda aperti. Questi riguardano anche le scelte di campo per l’ottavo di finale, e lo stesso si può dire di Julian Nagelsmann; ecco allora che, mentre aspettiamo il via della partita, possiamo fare qualche rapida considerazione circa le probabili formazioni di Germania Danimarca.

QUOTE E PRONOSTICO GERMANIA DANIMARCA

L’agenzia Snai ha fornito le quote per il pronostico sugli ottavi degli Europei 2024, quindi a margine delle probabili formazioni di Germania Danimarca leggiamo che la nazionale tedesca è chiaramente favorita, il segno 1 per la sua vittoria vi permetterebbe di intascare una vincita che equivale a 1,63 volte quanto messo sul piatto mentre già con il pareggio arriviamo ad un valore corrispondente a 3,90 volte la somma giocata, infine il segno 2 sul quale puntare per l’affermazione della Danimarca porta in dote, con questo bookmaker, un guadagno pari a 5,75 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA DANIMARCA

I DUBBI DI NAGELSMANN

Sostanzialmente i dubbi di Nagelsmann nelle probabili formazioni di Germania Danimarca sono due: chi sostituirà lo squalificato Tah e la scelta del centravanti. Nel primo caso l’opzione appare semplice e riguarda Schlotterbeck, che dunque affiancherebbe Rudiger a protezione di Neuer con i due terzini che non cambiano, certamente non Kimmich mentre Mittelstadt, comunque positivo fin qui agli Europei 2024, rischia qualcosa sulla pressione di Raum. A centrocampo ovviamente gioca Kroos, ma dovrebbe essere confermato anche Andrich che ne rappresenta il complemento perfetto; un’alternativa interessante è sicuramente Emre Can, tuttavia poco preso in considerazione da Nagelsmann. Sulla trequarti non si toccano i gioiellini Musiala e Wirts, naturalmente ci aspettiamo che Gundogan occupi la posizione centrale ed eccoci infine al grande dilemma, ovvero chi gioca davanti per la Germania: Havertz da finto centravanti o Fullkrug come ariete di peso, qui è davvero da valutare…

LE SCELTE DI HJULMAND

Quello che dovrebbe essere certo per Kasper Hjulmand in Germania Danimarca è il modulo, che rimarrà il 3-4-1-2; tuttavia Morten Hjulmand, sempre titolare fino a qui, è squalificato e dunque bisognerà sostituirlo, le alternative sono Delaney e Norgaard e il primo appare nettamente favorito, dunque sarà lui a formare la mediana con l’altro intoccabile della nazionale scandinava che è Hojbjerg. In porta chiaramente va Kasper Schmeichel, poi solita difesa formata da Joachim Andersen, Vestergaard e Christensen; sulle corsie laterali altro punto di domanda aperto, le opzioni sono Bah a destra e Maehle a sinistra oppure l’ex Atalanta spostato sull’altro versante lasciando libera la fascia mancina per Victor Kristiansen. Probabilmente Hjulmand opterà per la prima soluzione ma siamo appunto ad un’ipotesi da verificare; stando alle partite precedenti agli Europei 2024, invece, non dovrebbe variare l’assetto offensivo con Eriksen che ancora una volta andrà a giocare sulla trequarti accompagnando Hojlund e Wind, occhio però alla candidatura di Dolberg.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA DANIMARCA: IL TABELLINO

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rudiger, Schlotterbeck, Mittelstadt; Kroos, Andrich; Musiala, Gundogan, Wirtz; Fullkrug. Allenatore: Julian Nagelsmann

DANIMARCA (3-4-1-2): K. Schmeichel; J. Andersen, Vestergaard, Christensen; Bah, Delaney, Hojbjerg, Maehle; Eriksen; Hojlund, Wind. Allenatore: Kasper Hjulmand











