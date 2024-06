Formazioni Germania Grecia/ Quote: Muller, Undav e Raum verso un posto (amichevole, 7 giugno 2024)

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA GRECIA

La partita amichevole del Borussia Park di Monchengladbach, alle ore 20:45 di venerdì 7 giugno, ci consente di analizzare nel dettaglio le probabili formazioni di Germania Grecia: un’altra amichevole per la nazionale che tra qualche giorno ospiterà gli Europei, una nazionale che si trascina tanti dubbi dal flop Mondiale all’esonero di Hansi Flick, adesso il gruppo è in mano a Julian Nagelsmann che da “enfant prodige” della panchina ha perso un po’ di smalto e accolto una sfida che potrebbe anche affondarlo (metaforicamente), intanto il pareggio contro l’Ucraina ha lasciato scorie e punti di domanda aperti per quello che sarà agli Europei.

Stasera l’occasione di rifarsi contro una Grecia che la rassegna continentale la dovrà guardare dal divano, perché dopo il 5-0 al Kazakhstan ha perso ai rigori contro la Georgia mancando la qualificazione: una grande delusione che ha portato al cambio in panchina, cercando di rivivere sogni di gloria ormai lontani. Staremo a vedere quello che succederà tra poche ore a Monchengladbach, per adesso facciamo appunto la nostra valutazione sulle scelte che potrebbero essere operate dai due CT, andando a leggere in maniera più approfondita le probabili formazioni di Germania Grecia.

QUOTE E PRONOSTICO GERMANIA GRECIA

Come altro aspetto delle probabili formazioni di Germania Grecia possiamo valutare le quote che l’agenzia Snai ha fornito per un pronostico sulla partita: con un valore di 1,27 volte la somma proposta sul segno 1 la nazionale tedesca parte chiaramente favorita, tanto più che il segno 2 per la vittoria degli ellenici vi permetterebbe di guadagnare ben 9,00 volte la somma che avrete messo sul tavolo. L’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X, con questo bookmaker vi garantirebbe una vincita equivalente a 5,50 volte l’importo che avrete pensato di investire.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA GRECIA

NAGELSMANN CAMBIA QUALCOSA

Nagelsmann cambia per Germania Grecia, dovendosi preparare al meglio per gli Europei: tutto sommato dovrebbe ancora giocare con il 4-2-3-1 ma non è escluso l’esperimento a tre, nel qual caso con Tah e Anton ci sarebbe un centrale in più (Koch, altrimenti in ballottaggio) avanzando la posizione di Kimmich e Raum. A proposito di Kimmich, stasera il suo CT potrebbe portarlo a centrocampo a fare coppia con Andrich; in quel caso allora rimarrebbe in panchina Gross, si libererebbe anche il posto sulla corsia destra dove Henrichs può certamente destreggiarsi. Spazio poi per una trequarti dove Gundogan può riposarsi dando posto a Thomas Muller, ma nella Germania ci sono giocatori che possono operare in più ruoli e, oltre al calciatore del Barcellona, c’è Havertz che può essere messo a sinistra in sostituzione di Musiala, o di Wirtz con il giovane del Bayern Monaco largo a destra come titolare. Da valutare Leroy Sané che non dovrebbe essere rischiato dopo l’infortunio, come prima punta allora si candida Deniz Undav mentre in porta potrebbe riposarsi Neuer, dando spazio a ter Stegen o Nubel.

LA PRIMA DI PAPADOPOULOS

È iniziata l’era di Nikolaos Papadopoulos: Germania Grecia rappresenta l’esordio del CT che ha preso il posto di Gustavo Poyet dopo il fallimento delle qualificazioni agli Europei. Il modulo per il momento potrebbe rimanere il 4-2-3-1, in attesa magari di un nuovo corso; la nazionale ellenica ha anche giocatori di livello che però devono fare il salto di qualità. In porta la certezza è Vlachodimos; davanti a lui Mavropanis rappresenta il nuovo che avanza e poi ci sarà il ballottaggio tra Retsos e Hatdiziakos, mentre sulle corsie laterali Rota potrebbe prendersi la destra e Tsimikas la sinistra, qui senza troppe variazioni. Avremo un centrocampo nel quale Siopis si candida al ruolo di regista basso, facendo da frangiflutti per coprire le due mezzali; qui il candidato a prendere il posto di uno tra Bakasetas e Mantalos è soprattutto Bouchalakis, vedremo se stasera avrà spazio. Davanti ci sono più certezze: a Pavlidis dovrebbe essere data la maglia di centravanti, ai suoi lati la Grecia si dovrebbe affidare a Masouras e Pelkas che sono favoriti sulla concorrenza, con Chatzigiovanis e Konstantelias che possono avere minuti nel secondo tempo.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA GRECIA: IL TABELLINO

GERMANIA (4-2-3-1): Ter Stegen; Henrichs, Tah, Koch, Raum; Kimmich, Andrich; Musiala, T. Muller, Havertz; Undav. Allenatore: Julian Nagelsmann

GRECIA (4-3-3): Vlachodimos; Rota, Retsos, Mavropanis, Tsimikas; Bakasetas, Siopis, Mantalos; Masouras, Pavlidis, Pelkas. Allenatore: Nikolaos Papadopoulos











