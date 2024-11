PROBABILI FORMAZIONI GRECIA INGHILTERRA: CHI GIOCA AD ATENE?

Le probabili formazioni Grecia Inghilterra ci conducono alla partita che si gioca ad Atene alle ore 20:45 di giovedì 14 novembre, valida per la quinta giornata di Nations League 2024-2025. Siamo nel girone B: grazie all’incredibile blitz di Wembley, maturato in pieno recupero, la Grecia è rimasta a punteggio pieno nel girone e dunque le basta un pareggio per festeggiare in anticipo la promozione diretta in Lega A, cosa che naturalmente costringerebbe l’Inghilterra a disputare un playoff comunque insidioso, che a quel punto però vedrebbe già Thomas Tuchel nei panni di CT visto che entrerà in carica a gennaio.

Si tratta di una nazionale inglese che in questo interregno di Lee Carsley ha fatto il suo, anche se ora rischia di dover giocare una partita in più: le cose si complicano anche perché ad Atene i tre leoni vanno senza otto giocatori rispetto alle convocazioni originali, si tratta anche di elementi importanti e dunque il primo punto nelle probabili formazioni Grecia Inghilterra sarà quello di capire in che modo Carsley sarà in grado di ridisegnare la sua nazionale, a tale proposito prendiamoci del tempo per valutare in maniera più dettagliata quali possano essere le scelte da parte dei due CT.

GRECIA INGHILTERRA: PRONOSTICO E QUOTE

Con le probabili formazioni Grecia Inghilterra leggiamo anche le quote fornite dall’agenzia Snai, secondo cui i tre leoni partono favoriti avendo un valore corrispondente a 1,83 volte la posta in palio sul segno 2 per la loro vittoria, mentre il segno 1 che identifica il successo della Grecia vi permetterebbe di guadagnare una somma che ammonta a 4,25 volte la vostra giocata e il segno X, sul quale puntare per il pareggio, porta in dote con questo bookmaker una cifra equivalente a 3,40 volte l’importo che avrete pensato di investire.

PROBABILI FORMAZIONI GRECIA INGHILTERRA

LE SCELTE DI JOVANOVIC

Nelle probabili formazioni Grecia Inghilterra possiamo notare che Ivan Jovanovic non avrà a disposizione lo squalificato Kourbelis: in mezzo al campo dunque a fare coppia con Siopis dovrebbe essere Zafeiris, per il resto avremo una nazionale ellenica molto simile se non identica a quella che il mese scorso ha battuto l’Irlanda. In porta Vlachodimos, davanti a lui difesa con Mavropanos e Hatzidiakos centrali mentre sulle corsie laterali correranno Rota e Giannoulis, i cambi eventualmente potrebbero arrivare sulla trequarti se non anche in mediana, perché Mantalos si gioca il posto sia con Bakasetas tra le linee che con il già citato Zafeiris.

In ciascuno dei due casi parte comunque in svantaggio e quindi è probabile che davvero siano confermate le ultime scelte; sarà verosimilmente così sugli esterni alti dove Masouras avrà la maglia a destra e Tzolis si prenderà quella a sinistra, come prima punta non si comincia nemmeno a discutere perché Pavlidis, grande eroe della vittoria di Wembley, sarà ancora una volta il titolare con Douvikas che eventualmente potrebbe sperare in uno spazio nel secondo tempo, come già accaduto nel 2-0 rifilato all’Irlanda in questa Nations League.

GLI 11 DI CARSLEY

Carsley deve fare i conti con gli infortuni nelle probabili formazioni Grecia Inghilterra: il CT ad interim ha perso tra gli altri Declan Rice, Saka, Foden e Grealish e dunque stiamo parlando di pezzi da novanta per i tre leoni. Solito modulo 4-2-3-1 con Pickford in porta, al centro della difesa ecco Guéhi e Konsa oppure Walker adattato, ma quest’ultimo dovrebbe giocare a destra perché manca anche Alexander-Arnold e allora a sinistra dovrà agire Hall, unico terzino sinistro di ruolo a meno che venga adattato uno tra Rico Lewis e Tino Livramento. In mezzo c’è verosimilmente Angel Gomes, per affiancarlo sembra aperto il ballottaggio tra Gallacher e Curtis Jones, i due giocatori di maggiore esperienza.

Davanti la certezza rimane Harry Kane, che ha già numeri straordinari in questa stagione; a fargli compagnia in qualità di trequartisti, posto che la maglia di Bellingham non è in discussione, dovremmo avere Jarrod Bowen a destra e Gordon a sinistra, ma il laterale del West Ham può comunque essere insidiato da Madueke che si può prendere il posto da titolare in questa sfida decisiva contro la Grecia, alla quale dunque l’Inghilterra arriva tutt’altro che bene sul piano dei giocatori a disposizione.

PROBABILI FORMAZIONI GRECIA INGHILTERRA: IL TABELLINO

GRECIA (4-2-3-1): Vlachodimos; Rota, Mavropanos, Hatdiziakos, Giannoulis; Zafeiris, Siopis; Masouras, Bakasetas, Tzolis; Pavlidis. Allenatore: Ivan Jovanovic

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Guéhi, Konsa, L. Hall; Angel Gomes, Gallagher; J. Bowen, Bellingham, Gordon; Kane. Allenatore: Lee Carsley